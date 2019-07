Altenburg

Das Altenburger Land schwächelt in Sachen Wirtschaft weiterhin. Laut dem in der Vorwoche von der unternehmernahen Bertelsmann-Stiftung veröffentlichten Kommunalen Finanzreport 2019 kommt der hiesige Kreis bei den Steuereinnahmen anno 2017 nur auf 631 Euro je Einwohner. Das bedeutet den drittletzten Platz von dem insgesamt 397 Kommunen umfassenden Ranking. Schlechter schnitten dort nur noch Halle/Saale (628 Euro) und der ebenfalls in Sachsen-Anhalt liegende Landkreis Mansfeld-Südharz (564 Euro) ab.

Riesige Schere zwischen steuerstarken und -schwachen Kommunen

In den von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichten Flop 10 der bundesweit steuerschwächsten Kommunen befinden sich ausschließlich ostdeutsche Städte und Kreise. Neben dem Altenburger Land, das auf Platz 395 kam, tauchen auf Rang 389 und 393 mit Nordhausen (659 Euro) und dem Kyffhäuserkreis (637 Euro) zwei weitere Landkreise Thüringens auf. Der Abstand dieser zu den steuerstärksten Regionen Deutschland ist immens. So führt die Stadt München das Ranking mit einer Steuereinnahmekraft von 3816 Euro pro Kopf an, während das ebenfalls in Bayern befindliche Coburg (2919 Euro) und das hessische Frankfurt/Main (2810 Euro) schon mit gehörigem Abstand die Plätze zwei und drei belegen.

Den besten Wert in Thüringen im Jahr 2017 erreichte die Stadt Jena mit Steuereinnahmen von 988 Euro pro Kopf, was letztlich Rang 268 von den 397 im Bundesgebiet ausgewerteten Kommunen bedeutete. Zwar hatten von der Größe vergleichbare Städte im Westen wie Altötting oder Erlangen (beide Bayern) mit 2196 Euro beziehungsweise 1760 Euro pro Kopf deutlich höhere Steuereinnahmen, aber es gab auch westdeutsche Kommunen, die darunter lagen. So stand Kaiserslautern ( Rheinland-Pfalz), das ebenfalls ähnlich groß ist wie die Ostthüringer Universitätsstadt, mit 838 Euro schlechter da.

Altenburger Land verbessert sich 2018 leicht

Allerdings verbessert sich die Situation allgemein. Wie das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) jüngst mitteilte, stiegen im Vorjahr landesweit in vielen Kommunen die Steuereinnahmen. So machte Jena einen Satz auf 1204 Euro je Einwohner. Auch das Altenburger Land verbuchte 2018 Zuwächse (plus 28 Euro/Einwohner) und kam pro Kopf auf 659 Steuereuro. Die in dem Bertelsmann-Ranking ebenfalls in den Flop 10 verzeichneten Kreise Kyffhäuser und Nordhausen verbesserten sich 2018 laut TLS um 34 auf 671 Euro beziehungsweise um 89 Euro auf 748 Euro Steuereinnahmen pro Kopf. Aber auch diese Werte liegen noch ein ganzes Stück unter dem Thüringer Schnitt von 836 Euro.

Von Thomas Haegeler