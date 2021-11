Stichwahl in Meuselwitz: Rückert findet Zuspruch bei Ex-Kontrahenten

Meuselwitz

Es bleibt spannend in Meuselwitz. Der amtierende Ordnungsamtsleiter Ronny Dathe (parteilos) und der Oberstleutnant Uwe Rückert (Freie Wähler) werden am 28. November in die Stichwahl gehen – und das Ergebnis ist völlig offen. Zwar lag Dathe am vergangenen Sonntag mit 40,38 Prozent der gültigen Stimmen deutlich vor Rückert, der im ersten Wahlgang 19,16 Prozent verbuchen konnte. Doch in der Stichwahl müssen sich die Wählerinnen und Wähler, die für Thomas Hoffmann, Carsten Leibnitz oder Matthias Bauer gestimmt haben, neu orientieren. Entscheiden sie sich für Uwe Rückert, fallen die Würfel anders als in Runde eins.

Auffällig ist am Tag nach der Wahl ein vorsichtiger Schulterschluss unter Ronny Dathes Kontrahenten. Einig sind sich die Vier vor allem in der Verwunderung über das hohe Abschneiden Dathes, obwohl sich der Verwaltungsmitarbeiter aus ihrer Sicht im aktiven Wahlkampf zum Teil zurückgenommen hat. Unter anderem fehlte er als einziger bei einem Wahlforum, das die Neue Meuselwitzer Mitte (NMM) organisiert hatte, außerdem verzichtet er auf Wahlversprechen.

Dathe: Keine Versprechungen, die sich nicht finanzieren lassen

„Ich setze ganz bewusst nicht auf laue Versprechungen, die sich dann nicht finanzieren lassen“, betonte Ronny Dathe auch am Montag erneut. „Es geht erst einmal darum, für weitere Schritte ein Fundament zu schaffen. Eine schwierige Aufgabe wird sein, den Investitionsstau aufzuholen.“ Er plane auch im Vorfeld der Stichwahl keine größeren Wahlkampfaktivitäten. „Da bleibe ich meiner Linie treu“, so der 37-Jährige.

Ronny Dathe möchte Meuselwitzer Bürgermeister werden. Quelle: privat

Uwe Rückert hingegen zeigte sich am Nachwahltag entschlossen zur politischen Auseinandersetzung mit dem Stichwahl-Gegner. Dathes Zurückhaltung nimmt der 46-Jährige als Steilvorlage. „Kein Plakat, keine öffentlichen Auftritte, keine klaren Ansagen, wie genau sich die Stadt weiterentwickeln soll – das ist ideen- und farblos.“ Rückert wolle die nächsten Tage intensiv nutzen, um mit Bürgern und Vereinen ins Gespräch zu kommen, für sich und um Vertrauen zu werben.

Rückert: Deckungsgleichheit mit Ex-Kontrahenten

Dabei setzt der Altenburger ausdrücklich auch auf die drei Meuselwitzer, die bis Sonntag seine Kontrahenten waren. „Zusammen haben wir Vier uns den Bürgern gestellt und unsere Ideen für eine bessere Zukunft von Meuselwitz präsentiert. Nun gilt es unsere Kräfte zu bündeln“, sagte Rückert am Montag. Es gebe zwischen ihm und Bauer, Hoffmann und Leibnitz „viel Deckungsgleichheit“.

Uwe Rückert tritt zur Stichwahl an. Quelle: Mario Jahn

Eine Sympathiebekundung, die – zumindest ansatzweise – erwidert wird. „Es war nicht zu vermuten, dass Ronny Dathe so weit nach vorn kommt, obwohl er keine Perspektive formuliert hat und nichts verspricht“, konstatierte am Montag Carsten Leibnitz (AfD), der als Einzelbewerber angetreten war und 17,36 Prozent der Stimmen geholt hat. Zwar habe er sich noch nicht endgültig festgelegt, welche Wahlempfehlung er seinen Unterstützern für die Stichwahl gibt, doch er tendiere zu Rückert.

Hoffmann: Traue Rückert mehr zu als Dathe

Deutlicher wird Thomas Hoffmann, der es als offizieller AfD-Kandidat auf 17,91 Prozent brachte. „Ich kenne Rückert persönlich. Ich traue ihm mehr zu als Dathe.“ Ein Manko sei lediglich, dass Rückert nicht in Meuselwitz verwurzelt ist. Anders als Hoffmann, der sich, wie er sagt, durchaus gewisse Chancen auf die Stichwahl ausgerechnet hatte und sich über das hohe Ergebnis für Ronny Dathe wundert. „Aber das müssen die Wähler selbst entscheiden.“

Das sieht auch Matthias Bauer so, der seine 5,19 Prozent mit Fassung trägt. „Ich bin ja schließlich als krasser Außenseiter ins Rennen gegangen.“ Als Alternative zu den anderen Bewerbern mit ihren ganz eigenen Prägungen. „Alle schimpfen in der Stadt über Stillstand, dass sich etwas verändern müsse. Ronny Dathe hat dazu nicht viel öffentlich gesagt, es kam von ihm kein richtiges Ziel rüber.“ Bei Uwe Rückert vermutet Matthias Bauer einen größeren Willen zu Veränderungen.

2016 drehte sich das Ergebnis im zweiten Wahlgang

Wie das die Wählerschaft sieht, wird der 28. November zeigen. In der Stichwahl reicht auch ein knappes Ergebnis zum Sieg. Wie ungewiss das Stimmverhalten ist, zeigt die Bürgermeisterwahl vom Januar 2016. Im ersten Durchgang lag Klaus-Peter Liefländer, der heutige Vize-Rathauschef, rund fünf Prozentpunkte vor Udo Pick. In der Stichwahl, als Mitbewerber Fred Reichel aus dem Rennen war, zog Pick an Liefländer vorbei.

Von Kay Würker