Tanzen geht auch in Zeiten von Corona: Das haben zuletzt gleich mehrere Veranstaltungen im Altenburger Land bewiesen. Mit dem „Stilbruch“-Open-Air will sich nun ein weiteres Event einreihen. Am 30. August geben sich im Amphitheater am Haselbacher See diverse große Namen der Szene die Klinke am Mischpult in die Hand.