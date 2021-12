Altenburg

Ein neuer Montag, die gleiche Szenerie: Wieder versammeln sich kurz vor 18 Uhr Hunderte am Fuße der Altenburger Brüderkirche oder warten auf dem Markt – bis sich der Tross mit dem Glockenschlag in Bewegung setzt. Drei Runden durch die Innenstadt, ohne Transparente, ohne Zwischenrufe, vereinzelt mit Kerzen – ein weiteres Mal.

Familien mit Kindern, aber auch Rechtsextreme

Polizisten schätzen die Zahl der „Spaziergänger“ auf rund 800, also ähnlich viele wie in der Vorwoche. Andere Beobachter gehen von etwa 1000 Mitlaufenden aus. Es sind offenbar in erster Linie Altenburger, die an diesem Montagabend auf den Beinen sind, um gegen Corona-Schutzmaßnahmen und Impfpflicht zu protestieren. Sie haben Dutzende Kinder mitgebracht. Mehrere Vertreter des Bürgerforums Altenburger Land und der AfD-Landtagsabgeordnete Thomas Rudy reihen sich ein.

Vor allem Altenburger, aber auch Zugereiste aus benachbarten Regionen versammeln sich zum „Montags-Spaziergang“. Quelle: Mario Jahn

Aber auch Zugereiste aus benachbarten Regionen Mitteldeutschlands haben sich in Altenburg versammelt. Unter anderem läuft der bekannte Ronneburger Rechtsextreme Christian Bärthel in der Menge mit. Die rechtsextreme Partei „Freie Sachsen“ hat sich am Rande des Marktes postiert, ein paar Männer verteilen Faltblätter. Unter der Überschrift „Mit Recht gegen Corona-Unrecht“ werden Tipps für den Fall von Kontrollen und Strafanzeigen gegeben.

Zusammenkunft nicht angemeldet

Die Faltblätter finden schnell Absatz. „Dann sollen sie mich als Nazi bezeichnen, ich bin kein Nazi“, sagt ein Teilnehmer. In Gesprächen der „Spaziergänger“ wird die Abneigung gegenüber Politikern und Medien deutlich. „Wir sind auf der einen Seite des Flusses, die anderen drüben und es findet keine sinnvolle Kommunikation statt“, sagt eine Frau Mitte 40.

Rund eine Dreiviertelstunde währt der „Spaziergang“. Gegen 18.45 Uhr, nach lautem Klatschen und kurzer Versammlung vor dem Rathaus, löst sich die Menge auf. Der Protest ist auch diesmal friedlich geblieben. Angemeldet war er nicht. Er wäre in dieser Form auch nicht genehmigungsfähig: Für Versammlungen gilt in Thüringen aktuell eine Obergrenze von 35 Personen. Die Teilnehmenden müssen dabei an Ort und Stelle bleiben, ein Infektionsschutzkonzept vorlegen, Masken tragen und den Mindestabstand einhalten.

Polizei hält sich zurück

Obwohl offenkundig gegen Vorschriften verstoßen wurde, hält sich die Polizei wieder zurück. Gut zehn Streifenwagen stehen auf dem Markt und in den Seitenstraßen, hier und da regelt ein Polizist den Verkehr oder sperrt ab, damit die „Spaziergänger“ passieren können. Einige winken den Polizisten zu, die Beamten grüßen zurück. Dem Vernehmen nach gilt derzeit landesweit die Maßgabe für die Ordnungshüter, nur bei gewalttätigen Aktionen, Straftaten oder Provokationen einzuschreiten.

Vertreter von Polizei und Versammlungsbehörde beobachten das Geschehen. Quelle: Mario Jahn

Schon an den vergangenen Montagen hatte sich die Polizei bewusst zurückgehalten. „Die Versammlungsfreiheit ist ein hohes verfassungsrechtliches Gut. Die Auflösung einer Versammlung durch die Polizei ist gemäß Versammlungsgesetz an hohe Auflagen gebunden“, erklärt die Landespolizeiinspektion (LPI) Gera am Montag auf Nachfrage. Wenn eine Versammlung aufgelöst werde, dann nach einem Stufenkonzept. Dabei gelte es, „den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz einzuhalten und das Verhalten der Teilnehmer zu bewerten“.

Versammlungsbehörde schweigt

Dass viele Familien mit Kindern unterwegs sind, spiele bei den polizeilichen Entscheidungen eine Rolle. Es würden jedoch durchaus Personenkontrollen durchgeführt und die Identitäten der Anwesenden festgestellt. In welchem Maße das geschieht, darüber gibt die LPI keine Auskunft.

Anders als in den vergangenen Wochen, ist diesmal auch die Versammlungsbehörde, angesiedelt beim Landratsamt, mit einem Vertreter anwesend. Der Leiter des Fachdienstes Öffentliche Ordnung, Andreas Brasche, macht sich ein Bild von der nicht genehmigten Zusammenkunft, gibt vor Ort aber keinen Kommentar ab.

Weitere Ermittlungen laufen

Fakt ist: Im Nachgang des „Spaziergangs“ am Nikolaustag wird laut Polizei wegen der fehlenden Anmeldung noch ermittelt. „Die Ermittlungen laufen derzeit gegen Unbekannt. Ziel ist es, den Initiator oder Organisator bekannt zu machen beziehungsweise begangene Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten zu beanzeigen“, teilt die LPI am Montag mit. Es ist davon auszugehen, dass auch der jüngste Montags-Marsch durch die Altenburger Innenstadt Ermittlungen nach sich ziehen wird.

Von Kay Würker und Thomas Haegeler