Strafrabatt am Landgericht: Altenburger gesteht Drogenhandel in großem Stil

Altenburg

Er war eine wichtige Quelle für Drogen in Altenburg und Umgebung – und selbst oft voll damit. Im Angebot bei André Z.*: Crystal Meth, Liquid Ecstasy und Marihuana. Um sein Leben und seinen Konsum von zwei bis vier Gramm Crystal plus x Milliliter Liquid pro Tag zu finanzieren, dealte der 33-Jährige. Dabei kaufte und verkaufte er den Stoff schon mal kiloweise. Aber auch vor Einbruch, Diebstahl und Betrug schreckte er nicht zurück und muss sich dafür seit Mittwoch vor dem Landgericht Gera verantworten.

Maximal vier Jahre und neun Monate Strafe

Von den 40 angeklagten Taten, die sich – bis auf eine Ausnahme – bereits 2018 und 2019 ereignet haben sollen, blieb letztlich noch etwas mehr als die Hälfte übrig. Den Rest stellte die von Richterin Andrea Höfs geleitete 11. Strafkammer nach einem Rechtsgespräch ein. Zudem stellte die Vorsitzende dem Angeklagten im Rahmen der Verständigung eine Freiheitsstrafe zwischen vier Jahren und vier Jahren und neun Monaten in Aussicht, wenn er umfangreich gestehe.

Angeregt hatte den Deal – Geständnis gegen Strafrabatt – mit dem Dealer seine Verteidigerin Ines Kreisel. Der von Höfs geleiteten Kammer kam das gelegen. Denn andernfalls hätte man eine umfangreiche und zeitaufwendige Beweisaufnahme mit unzähligen Zeugen, Gutachtern & Co. durchführen müssen. Und das bei drei bis dreieinhalb Jahre zurückliegenden Taten – und der Gefahr massiver Erinnerungslücken. Zumal das Gros der Vorwürfe in Verbindung mit einem früheren Urteil des Amtsgerichts Altenburg, das das Landgericht in einer Berufung bereits auf zwei Jahre und drei Monate reduziert hat, steht und das deshalb mit einbezogen werden muss. „Diese Sachen hätten am Amtsgericht Altenburg mit abgeurteilt werden können und müssen“, machte Höfs ihrem Unmut darüber Luft.

Der 33-Jährige wartet am Landgericht Gera mit seiner Verteidigerin Ines Kreisel darauf, dass der Prozess gegen ihn weitergeht.. Quelle: Thomas Haegeler

Regelmäßige Fahrten nach Colditz zum Crystal-Kauf

Also räumte Kreisel im Namen ihres Mandanten ein, dass er von November 2018 bis Anfang März 2019 regelmäßig ins sächsische Colditz gefahren war, um größere Mengen Crystal zu kaufen. Allerdings erwarb er dabei – entgegen der Anklage – nicht zwei Mal pro Woche jeweils 150 bis 200 Gramm des Aufputschmittels zu 25 bis 30 Euro je Gramm, sondern höchstens einmal pro Woche 100 bis 200 Gramm. Manchmal auch nur ein bis zwei Mal im Monat. Einen Teil davon nahm er selbst. Den Rest verkaufte er im Altenburger Land für 40 bis 70 Euro pro Gramm weiter. Statt 24 Taten einigte man sich hier auf zehn.

Ebenfalls gestanden hat der 33-Jährige drei große Marihuana-Deals. Beim ersten im Januar 2019 bekam er von einem arabischen Auftraggeber 7000 Euro, die aber nicht reichten, um den gewünschten Preis von 2,80 Euro pro Gramm zu erzielen. Um diesen zu bekommen, müsse man zehn Kilo abnehmen. Also kaufte er nur Gras im entsprechenden Gegenwert und vereinbarte weitere Geschäfte über zwei Mal fünf Kilo. Die Hälfte erhielt er dann etwas später von einem Leipziger Lieferanten auf Kommission, wovon er zwei Kilo behielt und drei Kilo an den Auftraggeber weitergab.

Fette Beute bei Marihuana-Deals und Wohnungseinbruch

Im Februar bekam er von seinem Hintermann dann 14 000 Euro, um in Leipzig fünf Kilo Marihuana zu kaufen. Dieses habe er aber nur weitergereicht beziehungsweise drei Kilo nach Halle gefahren, um es für 6,50 Euro pro Gramm zu veräußern. 150 Gramm überließ ihm der Auftraggeber, weil er dafür Abnehmer in Altenburg hatte. Diese mussten allerdings zehn Euro je Gramm berappen.

Zudem gestand Z. neben kleineren Betäubungsmitteldelikten mit maximal 70 Gramm einen Wohnungseinbruch, bei dem er mit einem Komplizen in Altenburg 7000 Euro in bar und sieben Silbermünzen stahl, um Schulden aus Drogengeschäften zu tilgen. Dass bei dem ebenfalls im Milieu verkehrenden Mieter etwas zu holen war, wusste er aus Szenekreisen. Auch den Diebstahl eines Suzuki-Motorrades und nachfolgende Drohungen gegen den Besitzer gab der Angeklagte zu.

Angeklagter bestreitet Dealerei im Gefängnis

Anders sieht es mit dem Vorwurf aus, dass er im Vorjahr noch im Gefängnis in Hohenleuben zehn Gramm Crystal gekauft und weiterverkauft haben soll. Das bestritt der Drogensüchtige, der aktuell in Hildburghausen eine Therapie absolviert. Seinen Angaben zufolge sollen es nur fünf Gramm für den Eigenbedarf gewesen sein. Gefunden wurden indes nur zwei Handys. Auch hier stellte das Gericht das Verfahren ein.

Wie hoch die Strafe für Z. genau ausfällt, entscheidet sich nächste Woche, wenn das Urteil fällt. Fest steht indes, dass er mit Altenburg gebrochen hat. „Ich will aus Thüringen weg, nach Nordrhein-Westfalen ziehen, um dem kriminellen Milieu zu entfliehen“, sagte der Angeklagte zu seinen Plänen im Anschluss an die Therapie. Dort wolle er mit seiner Freundin ein Leben frei von Drogen und Kriminalität führen.

*Name geändert

Von Thomas Haegeler