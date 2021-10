Straße „Zum Sandberg“ in Lödla als Einbahnstraße wieder freigegeben

Lödla

Mehr als sieben Monate nach ihrer Sperrung ist die Straße „Zum Sandberg“ in Lödla nun wieder befahrbar. Eine wichtige Durchgangsstraße von und gen Altenburg, die zu Jahresbeginn Schlagzeilen machte, weil das Erdreich darunter in Bewegung geraten war. Die gute Nachricht: Der Berg ist nicht akut abrutschgefährdet – so belegt es ein Gutachten. Die schlechte: Das Gutachten liegt bereits seit Anfang Juni vor. Allerdings brauchte die Verkehrsbehörde des Landkreises mehr als ein Vierteljahr, um die verkehrsrechtliche Anordnung zur Freigabe der Straße zu erteilen, erklärte Lödlas Bürgermeister Torsten Weiß (CDU). Er bezeichnete eine derart lange Bearbeitungszeit und die entsprechend unnötig lange Sperrung der Hauptstraße als ärgerlich.

Bewegungen außerhalb der Norm

Ursache der Komplettsperrung des Lödlaer Sandberges für Fahrzeuge und Fußgänger waren zu starke Bewegungen im Untergrund (die LVZ berichtete). „Der Sandberg bewegt sich schon immer. Er ist aufgeschüttetes Gelände, höchstwahrscheinlich vom Bergbau“, erklärt Torsten Weiß. Seit den 1990ern werden deshalb regelmäßig Messungen durchgeführt. Bei der letzten routinemäßigen Datenerhebung Ende 2020 wurden Bewegungen außerhalb der Norm festgestellt. Ein Weimarer Vermessungsbüro führte daraufhin Probebohrungen zur Böschungsstabilität durch und erstellte ein Gutachten.

Fußgängerweg bleibt gesperrt

Um die Hangseite zu entlasten empfehlen die Gutachter, den Sandberg als Einbahnstraße ausschließlich bergauf aus Richtung Unterlödla und Rödigen zu befahren. Auch sollte die Fahrspurbreite von drei Metern nicht übertreten werden. Für den LKW-Verkehr ist der Berg bereits seit Längerem unpassierbar: durch Poller im Zweimeterabstand. Der Fußgängerweg bleibt trotz Straßenfreigabe weiterhin gesperrt. Er befindet sich direkt an der Abbruchkante. Die Lösung für seinen Erhalt ist eine Verlegung in Richtung Straße. Das ist allerdings erst 2023 in Sicht. Wird bis dahin keine Übergangslösung gefunden, bleibt der Weg so lange gesperrt.

Poller verhindern, das LKW die Straße benutzen. Quelle: Mario Jahn

Bauhof behält Straßenoberfläche künftig im Blick

Die vermehrten Bewegungen des Sandberges hängen laut Bürgermeister Weiß vermutlich mit der Straßensperrung in Unterlödla im Dezember 2020 zusammen. Verkehr, der sonst über Rositz gerollt wäre, habe damals den Weg über den Berg genommen. Die überdurchschnittliche Belastung setzte dem aufgeschütteten Areal übermäßig zu. Künftig müsse der Bauhof verstärkt ein Auge auf die Straßenoberfläche des Sandberges werfen, meint Torsten Weiß. Um das Eindringen von Wasser in den Untergrund zu verhindern, müssen etwaige Risse im Asphalt zeitnah verschlossen werden. Die Kosten der Gemeinde für Straßensperrung, Gutachten und neue Beschilderung liegen zwischen 18 000 und 20 000 Euro.

Von Dana Weber