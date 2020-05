Straßen im Altenburger Ortsteil Kosma bis Ende des Jahres gesperrt

Altenburg

Am 2. Juni beginnen im Altenburger Ortsteil Kosma Bauarbeiten am Abwasserkanal in der Hauptstraße. Laut Stadtverwaltung sollen diese in zwei Abschnitte unterteilt werden. Im ersten Abschnitt würden die Arbeiten am Ortseingang, aus Richtung Schmöllnscher Straße kommend, bis zum Knoten Am Neubau ausgeführt werden. Im Folgenden soll der Kanal zwischen dem Knoten Am Neubau, dem Dorf- und Kommunikationsplatz bis zur Brücke Blaue Flut erneuert werden.

Im Laufe der Bauarbeiten seien, laut Angaben der Stadtverwaltung, die Zufahrten zu den Straßen Am Neubau und Am Stadtberg betroffen. Das Unterfangen sei nur unter Vollsperrung des Verkehrs durchzuführen und soll bis voraussichtlich zum 23. Dezember 2020 dauern. Der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbetrieb Altenburg (Waba) teilt mit, dass ab dem 2. Juni „die Befahrbarkeit der Hauptstraße eingeschränkt und zu Teilen auch komplett für den Durchfahrtsverkehr gesperrt“ sein werde.

In den nächsten sieben Monaten soll laut Waba im Kreuzungsbereich Hauptstraße und Am Neubau eine neue Pumpstation errichtet werden. Außerdem entstehe noch eine Abwasserdruckleitung von der Pumpstation bis auf Höhe des Regenrückhaltebeckens entlang der Hauptstraße. Zusätzlich dazu kämen noch 400 Meter Schmutzwasserfreispiegelkanäle und 450 Meter Regenwasserfreispiegelkanäle einschließlich 24 Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze.

