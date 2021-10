Straßenbau-Großprojekt: Neuer Abschnitt in Lödla beginnt

Lödla

Das Millionenprojekt Straßenbau Lödla geht in die nächste Runde. Bereits in den vergangenen Jahren wurden 1,4 Kilometer Straßennetz im Ortsteil Rödigen grundhaft ausgebaut, inklusive Verlegung neuer Trinkwasser- und Abwasserleitungen (die LVZ berichtete). Damals wurde für den Anschluss der Gemeinde an die zentrale Altenburger Kläranlage eigens eine Abwasserpumpstation gebaut: in sechs Metern Tiefe in der Nähe des Sportplatzes. Dank Fördermitteln fließen in den kommenden zwei Jahren weitere knapp vier Millionen Euro in grundlegende Straßensanierung, neue Wasserleitungen und in die Dorfverschönerung.

Kuhberg, Dorfring und Sandberg werden saniert

Wie Lödlas Bürgermeister Torsten Weiß (CDU) mitteilt, beginnen die Arbeiten am aktuell vierten Bauabschnitt am 1. November im Ortsteil Rödigen in der Straße „Am Kuhberg“. Weiß zufolge soll die Maßnahme dort noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Im Anschluss daran wird die Sanierung des Dorfringes in Rödigen fortgesetzt. Ein Großteil der Straße ist bereits erneuert. Jetzt wird auch der Abschnitt ausgebaut, dessen Fahrbahn in einem besonders schlechten Zustand ist, uneben und gepflastert. Parallel dazu ist geplant, mit der Sanierung der Straße „Zum Sandberg“ in Oberlödla zu beginnen, ausgehend von der Kirche in Richtung Ortsmitte. Beide Baumaßnahmen sollen bis Ende 2022 beendet sein. Für 2023 ist eine umfassende Sanierung der Oberlödlaer Bäckergasse, der Straße „Zum Grüntal“ sowie der obere Teil „An der Klinge“ geplant. Ausführende Baufirma ist, wie bereits in den vergangenen Jahren, die Baugesellschaft RMO aus Bad Lausick.

Der unsanierte Abschnitt des Dorfringes im Ortsteil Rödigen soll bis Ende 2022 grundhaft ausgebaut werden. Quelle: Andy Drabek

Verschönerungen am Kirchenareal

Das Projekt Dorfstraßensanierung beinhaltet auch eine Aufwertung des Areals an der Kirche in Oberlödla. „Hier liegt ein kleiner Schwerpunkt der Dorferneuerung“, erklärt Torsten Weiß. So werde die bislang unbefestigte Straße an der Kirche asphaltiert, inklusive der Parkplätze für Besucher. „Zum Erhalt des historischen Charakters wird die kleine Zufahrt zum Areal mit alten Pflastersteinen ausgelegt.“ Außerdem soll die Stützmauer an der Linde komplett mit Natursteinen erneuert werden. Auch Bänke und Infotafeln seien am Kirchenbereich vorgesehen. „Hier schwebt uns vor, die Geschichte des einstigen Rittergutes darzustellen, das in unmittelbarer Nachbarschaft der Kirche stand. Es wurde 1945 zerbombt.“

Die vordere Stützmauer an der Kirche in Oberlödla wird komplett erneuert. Quelle: Andy Drabek

Derzeit größte Maßnahme des ZAL

Die Gemeinde Lödla investiert rund 670 000 Euro in den aktuellen Straßenausbau plus Dorferneuerung. Finanzielle Unterstützung erhält sie vom Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum. Die obere Landesbehörde fördert rund 600 000 Euro der Gesamtsumme zu 65 Prozent. Der Mammutanteil des Lödlaer Millionenprojektes liegt beim Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land (ZAL), kofinanziert vom Freistaat Thüringen. Der ZAL nutzt seine derzeit finanziell größte Maßnahme, um Trink- und Abwasserleitungen zu erneuern und dadurch den Anschluss Lödlas an die zentrale Kläranlage in Primmelwitz voranzutreiben. Bereits im vergangenen Jahr wurden rund 200 Einwohner sowie der Kindergarten angeschlossen. Jetzt folgen weitere 86 Grundstücke.

Von Dana Weber