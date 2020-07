Starkenberg

Auf der jüngsten Sitzung des Starkenberger Gemeinderates sollte nur die Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung beschlossen werden. Der an sich formelle Akt führte jedoch zur Debatte über die Rückerstattung der Beiträge durch die Gemeinde.

Umstrittene Beiträge für Straßenbauprojekte abgeschafft

Die Satzung verpflichtete Thüringer Grundstückseigentümer, bei Straßenbauprojekten vor ihrer Haustür entsprechende Beiträge an die Kommune zu entrichten. Der Erfurter Landtag hat diese umstrittene Vorgehensweise bereits im vergangenen Jahr rückwirkend zum 1. Januar 2019 abgeschafft. Thüringer Kommunen mussten ihre Satzung bis zum 30. Juni 2020 anpassen. Die Gemeinde Starkenberg zog innerhalb einer Verlängerungsfrist nach.

Zahlt Gemeinde Starkenberg Geld zurück?

In der Bürgerfragestunde wurde der Wunsch laut, den Betroffenen ihr Geld zurückzuzahlen. Gemeinderat Klemens Kratsch sprach sich gleich für die komplette Aufhebung der Satzung mit allen Konsequenzen aus und forderte die Rückabwicklung. Es wäre die einmalige Chance, alles auf Null zu setzen. Gerhard Weber aus dem Ortsteil Kraasa dankte der Gemeinde, dass sie ihre Bürger jahrelang vor dem Druck der Kosten bewahrt habe. Was das anging, erinnerte Bürgermeister Wolfram Schlegel ( SPD): „Wir haben uns bemüht, die Straßenausbaubeiträge nicht zu erheben und wurden 2013 dazu gezwungen.“ So wie Weber plädierten weitere Bürger dafür, den Leuten ihr Geld zurückzugeben. Das wären laut Gemeinde 250 000 Euro.

Anja Dallek, Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Rositz, gab zu bedenken, dass sie zunächst bei Kommunalaufsicht sowie Gemeinde- und Städtebund anfragen müsse, ob ein solches Vorgehen rechtens wäre.

Von Dana Weber