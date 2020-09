Meuselwitz

Es ist vollbracht: Nach langem Hin und Her hat der Meuselwitzer Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend den Weg für eine neue, regelmäßige Straßenreinigung freigemacht. Bei vier Enthaltungen beschloss das Gremium die Vergabe an die Remondis Sachsen GmbH.

Vorausgegangen waren der Entscheidung gleich mehrere Anläufe. So hatte der Stadtrat im Februar einer Vergabe wegen deutlich erhöhter Kosten und einem verschlechterten Reinigungsturnus zunächst eine Absage erteilt. In der Folge waren Grundstückseigner selbst für die Reinigung verantwortlich geworden. Ein weiterer Anlauf zur Stadtratssitzung im August scheiterte, da bei den nötigen Anschluss- und Gebührensatzungen noch Klärungsbedarf bestand (OVZ berichtete). So blieb es bislang bei einer einmaligen Reinigung, die die Remondis in diesen Tagen in der Schnauderstadt und den Ortsteilen durchführt.

Anzeige

Ab November rollen die Kehrmaschinen wieder

Mit der Vergabe ist die Straßenreinigung nun in den kommenden Jahren auf sichere Füße gestellt. Der Vertrag läuft zunächst bis zum 31. Dezember 2024, die jährlichen Kosten für die Stadt belaufen sich auf rund 139 000 Euro. Ab dem 1. November dieses Jahres sollen die Kehrmaschinen wieder regelmäßig rollen. Die Gebühren für 2020 belaufen sich dabei auf 1,63 Euro pro laufendem Meter (Klasse 1) sowie 0,41 Euro (Klasse 2).

Weitere LVZ+ Artikel

Im Zuge der Verhandlungen mit Remondis seien einige Änderungen vereinbart worden, informierte Bauamtsleiterin Kathrin Seifert die Räte. So werden Straßen der Reinigungsklasse 1 nun nicht mehr monatlich, sondern 14-täglich gereinigt, bei Orten der Reinigungsklasse 2 – etwa auf Parkplätzen, am Busbahnhof oder dem Wintersdorfer Kulturhaus – werde dagegen die Reinigungsleistung reduziert. Zudem sei eine Kostendeckelung auf 140 000 Euro brutto jährlich vereinbart. Eine Anpassung der Preise für die Kehrgutentsorgung durch Remondis sei möglich, allerdings nur, wenn entsprechende Nachweise geführt würden. „Für die nächsten zwei Jahre sind die Preise aber erst einmal fest“, betonte Seifert.

Beschilderung wird reduziert

Parallel werde indes die übliche Beschilderung, mit der über anstehende Reinigungsarbeiten informiert wird, aus Kostengründen auf etwa die Hälfte der üblichen Hinweisgeber reduziert. Nach und nach, so Seifert, sollen in den nächsten Jahren feste Schilder eingerichtet werden, immer dann, wenn bestehende Verkehrszeichen erneuert werden. „An neuralgischen Plätzen werden wir aber weiter Schilder aufstellen lassen.“

Ein Ergebnis, mit dem die Stadträte in weiten Teilen leben konnten – auch wenn sich etwa an der Beschilderungssituation Kritik entzündete. So verlaufe die derzeitige Sonderreinigung auf Grund fehlender Beschilderung eher chaotisch, merkte Linken-Stadträtin Angela Pechmann an. Sie regte zudem an, die vierjährige Vertragslaufzeit zu nutzen, um eine kommunale Lösung für die Straßenreinigung zu finden. „Das wäre am Ende dann auch günstiger für die Bürger.“

Von Bastian Fischer