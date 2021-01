Straßensperrung in Saara ab Dienstag

Nobitz/ Saara

Ab Dienstag, dem 12. Januar, ist die Ortsdurchfahrt in Saara Richtung Lehndorf für den Verkehr gesperrt. Wie die Gemeinde Nobitz mitteilt, machen die Abrissarbeiten am Wohnhaus alte Mühle Nummer 21 eine Vollsperrung der Kreisstraße notwendig. Laut Planung dauert die Straßensperrung bis einschließlich 5. Februar an. Die Umleitung Richtung B 93 führt über Selleris.

Eine Umleitungsführung über den Nobitzer Ortsteil Zürchau ist nicht möglich. Dort beginnen am 1. Februar die Baumaßnahmen zum Neubau der Brücke über den Bornshainer Bach (die LVZ berichtete). Wegen des Streckenausbaus Lehndorf-Gößnitz durch die Deutsche Bahn kann der Zürchauer Brückenbau nicht verschoben werden. Er muss laut Gemeinde bis Ende April abgeschlossen sein. Die neue Brücke wird im Anschluss Teil der Umleitungsstrecke für den gesperrten Bahnübergang in Zehma.

Von Dana Weber