Altenburg

Trotz ungemütlicher Witterung wird auf Altenburgs Straßen derzeit weiter gearbeitet. Für Autofahrer bedeutet das, dass auch in den kommenden Tagen mit Einschränkungen bei der Fahrt durch die Skatstadt zu rechnen ist.

Brunnenstraße bleibt länger gesperrt

Deutlich mehr Geduld als bislang angesetzt müssen Fahrer in der Brunnenstraße mitbringen. Dort laufen derzeit bereits Reparaturarbeiten am Abwasserkanal, was zu einer Vollsperrung der Trasse ab dem Knoten Mühlenstraße führt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, bleibt die Sperrung voraussichtlich bis zum 28. Februar bestehen.

Kein Durchkommen in der Leitergasse

Ab kommenden Montag, den 27. Januar, gibt es dann auch in der Leitergasse vorübergehend kein Durchkommen mehr. In Höhe der Hausnummer 1 wird die Strecke für Fahrzeugverkehr und Fußgänger vollständig gesperrt, heißt es dazu aus dem Rathaus. Hier werden Arbeiten zur Trennung von Hausanschlussleitungen durchgeführt. Diese sollen bis voraussichtlich 31. Januar andauern.

Von OVZ