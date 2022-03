Altenburg

Ein Koi an der Decke, riesige Augen, die einen von einer Zimmerwand anstarren, ein mehrere Quadratmeter füllendes Kunstwerk in schwarz-rot – mit Graffiti wie diesen weicht seit einigen Wochen die Trostlosigkeit aus dem zum Abriss freigegebenen Plattenbau am Nordplatz in Altenburg Nord. Wandelt sich das einstige Zuhause von 30 Mietparteien in eine temporäre Ausstellung für Streetart.

Dosen, aus denen die Ideen sprühen. Quelle: Maike Steuer

„Malblock“ nennen die Graffitikünstler Susann Seifert und Ralf Hecht ihr gemeinsames Projekt, für das sie nach und nach das gesamte Gebäude bemalen wollen. „Eigentlich war ich nur auf der Suche nach ein paar freien Wänden zum Sprühen“, merkt Ralf Hecht an. Dass daraus ein ganzer Block geworden ist, in dem sich die beiden Altenburger gemeinsam mit anderen Fans der Sprühkunst komplett ausbreiten können, fußt auf viel Vertrauen seitens der AWG als Eigentümer und deren Geschäftsführer Thomas Nündel. „Einfach mal ohne konkrete Vorgaben malen zu können, was wir wollen – total toll“, schwärmt Seifert. Dankbar sei sie für diese besondere Möglichkeit des Ausprobierens. „Mein Innenleben darf raus!“

Ein Plattenbau wird bunt, bevor er 2023 weichen muss. Quelle: Maike Steuer

16 Wohngebäude der AWG mit 47 Hauseingängen mussten seit 2006 in Nord weichen. Bevor Nummer 17 im Frühjahr 2023 folgt, sollen Innen- wie Außenleben komplett mit Sprühwerken geschmückt und „Nord Storys“ aus fast einem halben Jahrhundert Nord zusammengetragen und aufbereitet werden. „Ich bin selbst in Nord aufgewachsen und verbinde sehr viele schöne Erinnerungen mit diesem Teil der Stadt. Umso neugieriger bin ich, wie es andere Bewohner erlebt haben“, bekennt Susann Seifert und hofft auf rege Resonanz aus der Bevölkerung.

Info: Wer mitsprayen möchte oder seine Anekdoten teilen, erreicht die beiden unter: malblock@stadtmensch-altenburg.org. Mitte September ist die Öffnung des Hauses für alle neugierigen Besucher angedacht.

Jedes Graffito steht für sich und ist doch Teil des großen Ganzen. Quelle: Maike Steuer

Von Maike Steuer