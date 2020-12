Altenburg

Der Streit um die Entlassung von Altenburgs Stadtkantor Philipp Göbel ist nach einem Jahr zu Ende. Die im September stattgefundenen Verhandlungen zwischen Göbel und dem Landeskirchenamt Erfurt wurden im Oktober abgeschlossen und werden dieser Tage abschließend schriftlich fixiert. Damit findet eine monatelange, teils hochemotionale Auseinandersetzung um den umstrittenen Rauswurf des weit über die Kreisgrenzen hinaus angesehenen Kirchenmusikers einen juristischen Abschluss.

Göbel war am 1. Oktober 2019 nach einem Beschluss des Kreiskirchenrats fristlos gekündigt worden. Ihm wurde vorgeworfen, dass er nie die charakterlichen Anforderungen an ihn erfüllt habe, Dienstanweisungen nicht nachgekommen sei und eine Art Propaganda gegen die Kirchenleitung betrieben habe. Faktische Verfehlungen sollen das Fernbleiben an einer Dienstberatung und eine Arbeitsverweigerung in Form einer abgebrochenen musikalischen Umrahmung einer Abitur-Feier im Spalatin-Gymnasium gewesen sein.

Anzeige

Keine Einzelheiten zur Einigung

Nach einer Klage landete die Kündigung vor Gericht, wobei die Landeskirche durch Christian Vollbrecht vertreten wurde. Einzelheiten zur Einigung mit Göbel wollte der Kirchenrechtsrat nicht nennen. Das Beschäftigungsverhältnis sei zu Ende, es habe eine Einigung gegeben. Er sei froh, dass der Fall abgeschlossen wurde, sagte Vollbrecht der LVZ.

Während der Gerichtsverhandlung wurde bekannt, dass die Kirche Göbel die Fortsetzung seiner Bezüge bis zum 30. Juni sowie eine Abfindung von 40 000 Euro angeboten hat.

Ob es dazu kam, ist offen. Denn auch Göbel nannte keine Details. „Es war mir wichtig, eine Einigung zu erzielen, diese wurde erreicht“, sagte er der LVZ. Am Ende stehe ein Kompromiss, mit dem beide Seiten einverstanden sind. Beruflich werde er nicht nach Altenburg zurückkehren. Im Moment gehe er keiner Tätigkeit nach, genieße dafür die Ruhe und könne musikalische Dinge tun, für die er bislang nie Zeit hatte.

Kantor führte Chöre zu neuem Glanz

Göbel war im August 2009 in sein Amt eingeführt worden und hatte die zur Kirche gehörenden Klangkörper zu neuen und beeindruckenden Leistungen geführt. Er war aber durch sein eigenwilliges, selbstbewusstes und für Vorgesetzte mitunter auch schwieriges Auftreten oft angeeckt.

Philipp Göbel, hier bei einem seiner ersten großen Konzerte nach seiner Amtseinführung am 6. Dezember 2009 in der Altenburger Brüderkirche, als er das Weihnachtsoratorium dirigierte. Quelle: Jens Paul Taubert

Der geheim gefasste Beschluss des Kirchenrates zur Entlassung sollte offensichtlich verschwiegen werden und war von der LVZ enthüllt worden. Erst nach einer Anfrage dieser Zeitung hatte Superintendentin Kristin Jahn die Kündigung in einer gemeinsam mit der Landeskirche verfassten Erklärung am 17. Oktober eingeräumt. Der Kreiskirchenrat äußerte sich sogar erst am 14. November erstmals öffentlich zu seinem Beschluss, nachdem der Protest dagegen und das Unverständnis vieler Kirchenmitglieder immer größer geworden war.

Dennoch fühlt sich die Kirchenführung seither zu Unrecht dem Vorwurf ausgesetzt, dass sie die Entlassung verschleiern wollte. Der Kreiskirchenrat erklärte beispielsweise, dass man sich zum Konflikt mit Göbel deshalb nicht äußern wollte, „weil man sorgsam und gewissenhaft mit Personalfragen umgehen und diese nicht in der Öffentlichkeit debattieren wollte.“

Kirche bittet um LVZ-Interview, nimmt Angebot aber nicht an

Da der Streit nun zu Ende ist und weil die Kirche in der Öffentlichkeit immer ungünstig dargestellt worden sei, hatte Friedemann Kahl, einer der Pressesprecher der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), der LVZ ein Interview mit Kirchenrechtsrat Vollbrecht vorgeschlagen. Inhalt sollte die umfassende Darstellung der Kirche sein, warum es zum Zerwürfnis mit Göbel kam und warum die EKM darüber so lange schweigen musste.

Die LVZ war damit einverstanden und wandte sich an Vollbrecht. Allerdings muss es zwischenzeitlich in der Kirche zu einer offenbar heftigen Kontroverse gekommen sein. Denn Vollbrecht bezeichnete das Ansinnen Kahls und dabei insbesondere den Inhalt des Interviews nämlich als unwahr. Vielmehr sollte es darin ausschließlich um die falsche Darstellung gehen, dass die Kirche die Entlassung verschleiern wollte, sagte Vollbrecht. Doch auch davon wolle er nun Abstand nehmen.

Von Jens Rosenkranz