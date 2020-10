Streit um Kreisumlage im Altenburger Land: Gemeinden steht Wasser bis zum Hals

Altenburger Land

Den Kommunen des Altenburger Landes steht das Wasser bis zum Hals. Und wie es sich derzeit abzeichnet, wird der Pegel mit dem nächsten Haushaltsplan des Landkreises nur noch weiter steigen. Demnach soll die zu entrichtende Kreisumlage 2021 in Summe mehr als anderthalb Millionen Euro über dem Vorjahresbetrag liegen. „Dies bedeutet für 27 von 30 Kommunen des Landkreises eine Erhöhung der Umlage und damit einhergehende Mehrbelastung ihrer Haushalte, die aus eigenen Einnahmen nicht mehr zu kompensieren sind“, heißt es zum Sachverhalt in einer Beschlussvorlage, über die der Kreisverband Altenburger Land des Thüringer Gemeinde- und Städtebundes am Dienstagabend abstimmte.

Unisono richtete das Gremium damit letztlich einen deutlichen Appell an den ebenfalls anwesenden Landrat Uwe Melzer ( CDU) sowie die Mitglieder des Kreistages. Die Forderung: die Senkung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021 um 3,5 Prozentpunkte oder eine Senkung des Haushaltsvolumens um mindestens 2,5 Millionen Euro. Darüber hinaus solle im Altenburger Land langfristig eine generelle Absenkung der Kreisumlage umgesetzt werden – und zwar in Anlehnung an den Landesdurchschnitt. Denn über dem liegt der Kreis rund 3,6 Prozentpunkte mit Blick auf den Umlagesatz.

Anzeige

„Die Schere wird immer größer“

„Mir ist bewusst, dass der Kreis genauso wie wir seine Aufgaben zu erfüllen hat“, sagte Wolfgang Scholz ( SPD) als Chef des Städte- und Gemeindebundes des Landkreises am Dienstagabend. „Aber die Schere wird immer größer und für uns wird es immer schwerer, den Haushalt zu stemmen.“ Dem Appell soll nun nach Wunsch des Gremiums die Suche nach Kompromissen, nach einem gemeinsamen Weg folgen.

Dass das jedoch nicht ganz einfach werden wird, zeigte am Dienstagabend vor allen Dingen die hochkochende Diskussion zwischen Landrat Melzer und verschiedenen Mitgliedern des Gemeinde- und Städtebundes. Der Tenor aus Richtung Kreisverwaltung: „Wir können nicht einfach alle Corona-Hilfen für die Senkung der Umlage verwenden, weil auch andere Maßnahmen umgesetzt werden müssen.“ Über der Notwendigkeit der einzelnen Maßnahmen – unter anderem die Umstellung der EDV – während der noch laufenden Corona-Pandemie scheiden sich jedoch die Geister.

„Als würde Corona gar nicht stattfinden“

„Ich wollte ein Zeichen vom Kreis, dass 2021 als Krisenjahr behandelt wird“, erklärte dazu Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) im Kreise seiner zustimmend nickenden Kollegen. „Aber der erste Haushaltsentwurf ist nicht mehr als eine Fortführung wie bisher – als würde Corona gar nicht stattfinden.“

Wirkliche Einigkeit zwischen beiden Fronten bestand am Dienstagabend letztlich nur in einer Sache: Auch das Land Thüringen muss in dieser Sache tätig werden. Und wie geht es jetzt zwischen Gemeinde- und Städtebund und Landkreis weiter? Beide Parteien gingen letztlich ohne festen Handschlag auseinander. Klar ist, das nicht zum letzten Mal über den Haushaltsplan diskutiert wurde. Immerhin zeigten sich beide Seiten gewillt, gemeinsam in folgenden Gesprächen nach Lösungen zu suchen.

Von André Pitz