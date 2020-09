Altenburg

Dumpf fällt ein Apfel auf das Gras, gefolgt von gedämpftem Hufgeräusch. Das Rote Höhenvieh, das auf der Streuobstwiese Lohma bei Langenleuba-Niederhain im Wieratal weidet, schnappt sich gerne die Früchte, die frisch vom Zweig gefallen sind. Seit den 50er-Jahren besteht der Obstbaumbestand auf rund acht Hektar Wiese. Über 600 Bäume verteilen sich auf das Areal – aber ihnen fehlt vor allem eines: Pflege.

Revitalisierung der Streuobstwiese : Start Mitte Oktober

Mitte Oktober läuft deswegen ein Projekt zur Revitalisierung der Streuobstwiese an. Der Landschaftspflegeverband Altenburger Land (LPVA) hat dazu Fördermittel über die Förderrichtlinie des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz „NALAP“ (Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege) beantragt. Das Projekt wurde bewilligt, und zusammen mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Altenburger Land setzt sich der LPVA nun dafür ein, dass die alten Obstbäume auf Vordermann gebracht werden und im Frühjahr noch prachtvoller in Blüte stehen.

Substanz der alten Bäume so lange wie möglich erhalten

Streuobstwiesen fallen unter Biotope und sind daher gesetzlich geschützt. „Die Bäume sollen nicht einfach beseitigt werden“, sagt Uta Hoppe von der Unteren Naturschutzbehörde. „Die Substanz der alten Bäume soll so lange wie möglich erhalten werden.“ Denn auch alte und morsche Bäume dienen als wichtiger Lebensraum für verschiedenste Arten: Eulen, Spechte, Fledermäuse und auch seltene Käferarten wie der Eremit. „Verschiedenste Glieder der Nahrungsmittelkette leben auf engem Raum auf einer Streuobstwiese.“ Daher seien die alten Bäume sehr wertvoll.

In diesem Jahr sollen noch 200 Bäume geschnitten werden

In Lohma ist es jedoch höchste Zeit für einen fachgerechten Schnitt an den alten Obstbäumen und eine Kronenpflege: Der Landschaftspflegeverband hat deswegen mit Bewilligung des Projekts die Firma SpezialKletterStaffel Gunar Melzer beauftragt, den Obstbaumschnitt vorzunehmen. Innerhalb von drei Jahren nimmt er sich alle Obstbäume vor. Noch in diesem Jahr sollen 200 geschnitten werden.

Bäume, die doch beseitigt werden müssen, weil sie zu alt und abgestorben sind, können in Lohma nicht nachgepflanzt werden. „Das könnte die Agrargenossenschaft personell nicht leisten“, erklärt Tobias Eggert vom Landschaftspflegeverband Altenburger Land. Denn junge Bäume müssen intensiv begleitet werden, wenn aus ihnen stattliche Obstbäume werden sollen.

„Es fehlen ganze Generationen von Nachpflanzungen“

Die Personalfrage betrifft beinahe alle Streuobstwiesen im Landkreis. „Eigentlich bräuchten wir pro Kommune einen Baumpfleger, der ein Auge auf die Obstbäume der Streuobstwiesen hat“, seufzt Uta Hoppe. „Aber das Bewusstsein kommt langsam, dass die Streuobstwiesen wertvoll und unbedingt zu erhalten sind.“ Dennoch fehlten ganze Generationen von Nachpflanzungen in überalterten Streuobstwiesen im Landkreis.

Und bis ein Projekt wie bei Lohma bewilligt und startklar ist, dauert es seine Zeit – viel Bürokratie für eine eng gestrickte Personalsituation stecken dahinter.

Nächstes Projekt: Streuobstwiese am Südbad Altenburg

„Ich hätte zehn ähnliche Bestände im Kopf, die ein solches Projekt bräuchten“, sagt Hoppe. „Aber in diesem Jahr konnten wir nur zwei Anträge auf den Weg bringen.“ Der zweite beschäftigt sich mit der Streuobstwiese am Südbad Altenburg. In den nächsten Jahren sollen dann weitere Projekte folgen.

Im Juni hat der Freistaat Thüringen ein Handlungskonzept herausgegeben, das den Eigentümern und Bewirtschaftern der Streuobstwiesen die richtige Richtung weisen und das Konzept als naturschutzkonforme Landnutzungsform attraktiver machen soll.

Rotes Höhenvieh weidet bei Lohma

Auf der Wiese bei Lohma wachsen Äpfel, Birnen und Kirschen. Gepachtet hat sie die Agrargenossenschaft Leinawald, denn die Wiese gehört einem Privateigentümer. „Seit 2017 weidet hier das Rote Höhenvieh“, erklärt Christian Els, stellvertretender Vorstand der Agrargenossenschaft. Seiner Meinung ist das auch die beste Möglichkeit der Nutzung einer solchen Wiese. „Das Grünzeug wird verwertet und man muss nicht mähen“, erklärt Els. Um das heruntergefallene Obst kümmert sich fleißig das Weiderind. Die Beweidung bringt aber anderen Aufwand mit sich: Jeden Tag müssen Zaun und Tiere kontrolliert werden, damit die Herde nicht verwildert. Aber dafür sorgt die ein oder andere zugesteckte Möhre.

