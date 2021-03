Strom, Wasser, Toiletten: Meuselwitzer Hainbergsee soll aufgewertet werden

Meuselwitz

Es geht voran in Sachen touristischer Erschließung in Meuselwitz: Während derzeit bereits per Ausschreibung ein Bewirtschafter für den Haselbacher See gesucht wird (LVZ berichtete), rückte zur jüngsten Stadtratssitzung nun der innerstädtisch gelegene Hainbergsee in den Mittelpunkt. Mit breiter Mehrheit machten die Räte den Weg für angedachte Baumaßnahmen frei, mit denen insbesondere das Areal rund um den dortigen Badestrand mittelfristig aufgewertet werden soll.

Arbeiten sollen per Leader gefördert werden

Konkret ist geplant, auf dem Gelände eine Gemeinbedarfsfläche zu entwickeln, um Aufenthaltsqualität und Versorgung der Nutzer zu verbessern. Zu diesem Zweck soll das Gelände mit einem Strom- und Wasseranschluss versehen werden, damit ein öffentlich nutzbarer Toilettencontainer aufgestellt werden kann. Für die Entsorgung von so anfallenden Abwässern ist ein eingegrabener Sammelbehälter vorgesehen. Auch die Installation von Spielgeräten ist angedacht. In Summe schlägt das Vorhaben mit gut 46 000 Euro zu Buche. Der Löwenanteil von rund 34 500 Euro soll dabei, so der Plan, über Fördergelder aus dem Leader-Programm fließen, mit weiteren 1000 Euro beteiligt sich der Förderverein Hainbergsee, die restliche Summe steuert die Stadtkasse bei.

Hempel: Voraussetzungen für weitere Bewirtschaftung schaffen

Vorausgegangen war der Entscheidung allerdings eine durchaus intensive Diskussion innerhalb des Gremiums. Die war nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass der Zeitdruck für das Vorhaben enorm ist: Bis zum 12. März, führte BfM-Fraktionschef und Fördervereins-Mitglied Lutz Hempel aus, müssten die benötigten Unterlagen beim Fördermittelgeber vorliegen. Man habe bereits Angebote für die einzelnen Arbeitsabschnitte abgefordert, warte nun auf Rückläufer. „Insgesamt sehe ich eine gute Chance für die Förderung“, betonte Hempel. Eine Sichtweise, die auch Bürgermeister Udo Pick (FDP) teilte. „Wir haben hier die Möglichkeit, am See etwas zu bewegen. Ich gehe davon aus, dass alles klappt wie geplant“ , so der Stadtchef.

Wer denn letztendlich den Toilettencontainer bewirtschaften solle, wollte im Anschluss Tina Rolle (NMM) wissen. Perspektivisch könne man sich hier eine Bewirtschaftung durch einen Imbissbetreiber vorstellen, führte Lutz Hempel aus. „Der Container soll zudem bestenfalls transportabel sein, damit wir ihn bei Bedarf auch wegschaffen können.“ Man wisse bereits von potenziellen Bewerbern, „jetzt geht es aber erstmal darum, die Voraussetzungen zu schaffen“, fügte er an.

Zustimmung – und offene Fragen

Zustimmung zum Vorhaben kam auch aus den Reihen der AfD. Man begrüße es, dass etwas für den See getan werde, so Fraktionsvize Noah Wendler. Ähnlich äußerte sich CDU-Fraktionschef Christopher Köhler. „Wir sollten das Vorhaben wohlwollend begleiten“, befand er.

Kritischere Töne schlug dagegen Klaus-Peter Liefländer (UWW) an. Zwar werde auch seine Fraktion dem Vorhaben zustimmen, „allerdings ist das alles auch mit unglaublich heißer Nadel gestrickt“, gab er zu bedenken. „Es gibt kein Konzept, es fehlen noch Unterlagen, wir haben kaum Personal im zuständigen Bauamt“, mahnte er. Und auch bei der NMM-Fraktionsvorsitzende Antje Ulich überwog die Skepsis: „Wir begrüßen die Idee, uns sind aber noch zu viele Fragen offen. Wir werden uns deshalb enthalten.“ Was ihre Fraktion am Ende – als einzige – zur Abstimmung auch tat.

Pick: Alle nötigen Unterlagen liegen vor

Zumindest die großen Sorgen können inzwischen entkräftet werden, berichtet Bürgermeister Pick auf Nachfrage. Alle nötigen Unterlagen und Nachweise seien inzwischen beisammen, am 10. März finde ein letzter Vor-Ort-Termin mit dem Fördermittelgeber statt. Auch die nötige Würdigung und Veröffentlichung des städtischen Haushalts werde noch im März erfolgen. „Es ist ein gutes Zeichen für Meuselwitz, dass der Hainbergsee entsprechend aufgewertet wird“, gibt sich Pick optimistisch.

Von Bastian Fischer