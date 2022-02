Kriebitzsch

Das Thema ist populär, spätestens seit die Energiepreise durch die Decke gehen. Auf dem Dach oder gar auf dem Balkon lässt sich Strom aus Sonnenenergie produzieren. Doch wer aktuell in Solarzellen investieren will, hat es nicht leicht. Der Ansturm ist gewaltig, die Preise steigen und steigen, die Wartezeiten auch. Und die Tücken liegen im Detail. LVZ-Redakteurin Maike Steuer muss sich der Herausforderung nun in eigener Sache stellen. Das ist ihr Erfahrungsbericht:

Solarzellen werden plötzlich interessant

Mein Interesse an Solarstrom und Photovoltaikanlagen war bis vor kurzem so groß wie das an Feuchttüchern, bevor ich Mutter wurde. Ich hatte eine grobe Vorstellung davon, wie Sonnenenergie in der Steckdose landet, aber so wirklich tangierte mich dieses Thema nicht. Doch nun, als frischgebackene Hausbesitzerin, ist das anders. Solarzellen sind plötzlich interessant.

Kein Anbieter aus dem Internet

Der erste Schritt zum Ziel: eine Recherche im Internet. Ich suche nach lokalen Anbietern von PV-Anlagen. Doch das bringt wenig Licht ins Dunkel, sondern führt mich stattdessen zu einem PV-Start-up aus Berlin. Kaum habe ich denen die wichtigsten Eckdaten zu mir und dem Haus samt Bitte um Infos geschickt, hagelt es in meinem Postfach Mails im 20-Minuten-Takt mit Anforderungen nach ergänzenden Daten und Fotos, immer wieder und wieder. Ich fühle mich in die Ecke gedrängt und flüchte. „Wollen Sie Ihren Account wirklich löschen?“ Ja. Erledigt. Die will ich nicht.

Energieberatung durch die Verbraucherzentrale

Viel besser läuft es bei der Thüringer Verbraucherzentrale beziehungsweise André König, deren Energieberater in Altenburg. Statt in seinem Büro in der Dostojewskistraße 6 treffen wir uns zum Gespräch direkt am Objekt. Über Langeweile kann er sich zur Hochsaison von Heizkostenabrechnungen nicht beschweren, denn Anfragen wie meine würden stetig zunehmen, bejaht er. Wie viel Strom wir normalerweise verbrauchen, möchte er wissen. Welche Neigung das Dach hat und welche Ausrichtung mir für die Panels vorschwebt.

Es braucht viele für eine PV-Anlage

Dieses Einfamilienhaus in Knau hat er bereits mit einer PV-Anlage ausgerüstet: Mirco Balzuweit von der Ewa. Quelle: Mario Jahn

Dass mir die Antworten flüssig über die Lippen kommen und sogar klingen, als hätte ich Ahnung von der Materie, geht auf das Konto von Mirco Balzuweit. Als Mitarbeiter der Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) steckt er seine Energie tagtäglich in die Beratung und Begleitung von PV-Projekten und steht ausgerechnet an einem trüb-nieseligen Anti-Solar-Freitag bei mir auf der Matte. Mit dabei: Marcus Reichelt, Meister für Elektrotechnik, als ausführende Kraft und Dachdeckermeister Udo Steuer, mein Papa. Prüfende Blicke werden hinaufgeworfen und Fachtermini schwirren durch die Luft wie ein fetter Schwarm Mücken in Sommer. Von Kilowatt-Peak (kWp) ist die Rede und Wechselrichtern, der passenden Belegung und welche Ausrichtung wir präferieren würden.

Einmaleins für Solar-Novizen

Auf dem Weg unters Dach durchlaufe ich das kleine Einmaleins für Solar-Novizen. Lerne, dass der kWp-Wert festlegt, zu welcher Spitzenleistung (englisch = Peak) meine Solarmodule gemeinsam fähig wären und dass dieser Wert im Idealfall sich so grob mit dem deckt, was ich pro Jahr verbrauche. Wobei die Panels Sonnenstrahlen einfangen könnten, wie sie wollten, ohne dass dadurch auch nur eine Lampe in meinem Haus brennen würde, gäbe es den Wechselrichter nicht. Dieses schlaue Gerät „übersetzt“ die Sonnenenergie in handelsüblichen Strom aus der Steckdose.

Photovoltaik braucht Platz in der richtigen Richtung

„Sieht statisch gut aus und Fläche genug ist auch vorhanden“, befinden die Herren. „Genug“ meint für mein Haus in Kombi mit unserem jährlichen Stromkonsum Platz für etwa 14 Panels à 400 Watt, von denen jedes stattliche 21 Kilogramm auf nicht ganz zwei Quadratmeter verteilt. In Ost-West-Ausrichtung montiert, was ihnen das Sonne-Sammeln den ganzen Tag über ermöglicht, läge ihre Glanzleistung bei maximal fünf kWpeak.

Klingt viel, ist auch viel. „Aber da Sie mit Infrarot-Panelen heizen wollen, müssen Sie von einer Mehrbelastung von etwa 2000 kW ausgehen“, schätzt Mirco Balzuweit.

Auf die richtige Größe kommt es an

Der Solarrechner Thüringen ermittelt, einmal mit allen relevanten Daten gefüttert, für mein Dach 21 mögliche Panels. Doch Vorsicht!, merkt André König an. Die richtige Dimension sei bei Solaranlagen wichtig. „Zu klein bringt genauso wenig wie zu groß. Natürlich könnten Sie sich einen Energiespeicher in den Keller stellen und den vollmachen, aber Sie müssen die Energie ja auch verbrauchen.“ Einspeisen lohnt sich nicht mehr wirklich: Ich bekäme seit diesem Jahr nur noch 6,83 Cent pro Kilowattstunde vom Stromnetzbetreiber. Zum Vergleich: Vor 20 Jahren lag der Preis noch beim Siebenfachen.

Dass ich mich an einen lokalen Energieversorger gewandt habe statt an das Berliner Solar-Start-up, erachtet König als Schritt in die richtige Richtung. „Wenn sie startklar ist, muss die PV-Anlage dem Netzbetreiber gemeldet und im Marktstammdatenregister, kurz MaStR, registriert werden. Auch das Finanzamt möchte wissen, wenn Sie sowas haben“, erklärt mir König. Bei all den Formalia sei es durchaus ein Vorteil, vor Ort einen Ansprechpartner zu haben, der einen ein bisschen an die Hand nimmt.

Viel Geld für einen gewissen Grad an Autarkie

13 340 Euro netto würde mich meine PV-Anlage mit 14 Modulen kosten, sagt der Solarrechner Thüringen. In 20 Jahren hätten sich die Kosten durch die Stromeinsparungen amortisiert – ohne Energiespeicher. Der käme grob kalkuliert noch 6000 Euro extra. Mirco Balzuweits Grobkalkulation liegt in Sichtweite. Ein hoher Preis für eine gewisse elektrische Unabhängigkeit mit Abstrichen. Denn so ganz ohne Energieversorger wird es nicht gehen. So lange die Sonne jeden Tag untergeht und kein Kraut gegen Wolken gefunden ist, brauche ich gelegentlich Unterstützung, wenn ich des nachts weder frieren noch komplett im Dunkeln tappen möchte.

Lange Warteliste für PV-Anlagen und Förderung

Sollte ich mich trotzdem entscheiden zu investieren und vielleicht sogar auf eine Finanzspritze durch die Thüringer Aufbaubank (TAB) für einen Energiespeicher hoffen – ich wäre mit dieser Entscheidung nicht allein und müsste ein paar Monate Geduld mitbringen. „Die Warteliste ist bereits ordentlich, wobei noch nicht klar ist, wie voll der Fördertopf ist und wie hoch die maximal mögliche Fördersumme ausfällt“, schildert Balzuweit.

Vielleicht sollte ich für den Anfang doch ein Balkonkraftwerk in Erwägung ziehen, wie es André König erwähnt hat? Solch eine Mini-Solaranlage für die Steckdose mit maximal zwei 300-Watt-Panels ist viel unkomplizierter. Sie muss nicht angemeldet werden und produziert genug Strom, dass die nächste Nachzahlung beim Stromanbieter vielleicht nicht so heftig ausfällt.

