Stromausfälle sorgen in Meuselwitzer Kita für Probleme

Meuselwitz

„Natürlich waren die Eltern verärgert, als es hieß, die Kita bleibt heute geschlossen“, sagt Ronny Dölz-Petzold, Elternsprecher der Kita „Märchenland“ in der Altenburger Straße in Meuselwitz. Denn nicht jeder Arbeitgeber sei so kooperativ und akzeptiere, dass die betroffenen Eltern verspätet oder gar nicht auf Arbeit erscheinen. Dölz-Petzolds Frau habe glücklicherweise bereits früh durch eine Whatsapp-Gruppe vom Ausfall erfahren und konnte ihr Kind kurzfristig bei den Großeltern unterbringen. Doch ärgerlich sei das trotzdem.

Gleich zwei Stromausfälle binnen einiger Tage haben kürzlich in der Meuselwitzer Kindertagesstätte für erhebliche Probleme gesorgt. Am 1. und am 17. Oktober musste in Folge des Blackouts kurzfristig die Kinderbetreuung komplett ausfallen, wie jetzt durch eine Anfrage im Stadtrat bekannt wurde.

Der Kita-Betrieb konnte aus versicherungstechnischen und hygienischen Gründen nicht stattfinden, erfuhr Elternsprecher Dölz-Petzold damals auf Nachfrage beim Leiter der Kita, Veiko Gruner. Weder die Heizung konnte angestellt werden, noch hätte man bei einem Notfall einen Anruf tätigen können. Außerdem konnte das Essen für die Kinder nicht ordnungsgemäß gekühlt, geschweige denn aufgewärmt werden. Dölz-Petzold war nur am 1. Oktober betroffen, beim zweiten Mal war er mit seiner Familie im Urlaub.

Die Ursache für die Ausfälle findet sich im Stromnetz

Er weiß, dass die Sorge unter den Eltern groß ist, dass es bald wieder zum Stromausfall in der Kita kommt. Sowohl Gruner als auch die Ansprechpartnerin der Stadt Birgit Zöphel betonen, dass weder die Kommune noch die Kita Schuld an dem Vorkommnis tragen und verwiesen auf den Stromnetzbetreiber Mitnetz. Zöphel teilt mit, dass seitens der Stadt für die entstandenen Sachschäden bereits Versicherungsansprüche gegenüber dem Netzbetreiber geltend gemacht wurden.

Mitnetz-Sprecherin Evelyn Zaruba klärte auf OVZ-Anfrage die Hintergründe auf. Demnach habe sich der erste Ausfall bereits am 30. September ab 18.17 Uhr ereignet und teilweise bis in den 1. Oktober hinein angedauert. „Betroffen waren 18 Netzkunden im Bereich der Altenburger Straße. Ein Teil der Kunden konnte noch am Abend wieder versorgt werden. Mit drei Kunden vor Ort, darunter dem Kindergarten, wurde vereinbart, dass die Reparatur der Kabel am Folgetag fortgesetzt wird. Unser Mitarbeiter hat vor Ort mit der Kita-Leitung abgesprochen, dass er die Sicherung abschaltet“, schilderte Zaruba.

An der defekten Stelle wurde ein Stück Kabel ausgegraben, herausgeschnitten und durch eine Muffe ersetzt. Anschließend sind an der betroffenen Leitung von Mitnetz Messungen und Beobachtungen durchgeführt worden. Laut Sprecherin Zaruba kam es durch eben diese Messungen am 17. Oktober zu einem weiteren Stromausfall zwischen 7.49 bis 8.30 Uhr.

Marode Kabel?

Die Kita blieb an diesem Tag erneut geschlossen. Der Kita-Leiter erklärte, er müsse sich in solchen Fällen an vorgegebene Richtlinien halten, um die Sicherheit der Kinder zu gewähren. Auch weil am 17. Oktober zunächst keine Informationen vorlagen, wann der Ausfall behoben werden könne.

Liegt bei den Stromkabeln in der Altenburger Straße eine besondere Störungsanfälligkeit vor? Evelyn Zaruba verneint das. Dabei spiele das Alter der Leitungen nicht unbedingt eine Rolle. „Es gibt Leitungen, die zehn Jahre alt sind und viele Störungen haben, und solche, die 60 Jahre ohne Probleme in Betrieb sind“, sagte sie. Mehrere Faktoren seien bedeutend bei der Entscheidung, ob eine gesamte Leitung ausgetauscht werden muss. Wenn eine Beschädigung durch etwa einen Sturm vorliegt oder über mehrere Jahre Störungen beobachtet werden, würde diese Maßnahme ergriffen. Dies sei bei dem betroffenen Kabel aber nicht der Fall.

Notfallplan für den nächsten Stromausfall

Dennoch sind die Eltern nun besorgt, dass es in Zukunft wieder zu Stromausfällen kommen wird, sagt Elternsprecher Dölz-Petzold. Darum wollen er sowie Kita-Leiter Gruner und die städtische Kita-Beauftragte Birgit Zöphel sich in naher Zukunft zusammensetzen und gemeinsam einen Notfallplan erarbeiten, um beim nächsten Mal die Eltern kurzfristiger und flächendeckend informieren zu können. So banal es klingt: Die Anschaffung eines bisher nicht vorhandenen Kita-Handys ist dabei ein zentrales Thema.

Von Pauline Szyltowski