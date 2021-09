Strukturwandel in Schmölln? „El Botón“ könnte in alter Knopffabrik zum Erlebnis werden

Schmölln

Es geht erst mal nur um Projektskizzen – die aber könnten für die Zukunft Schmöllns entscheidende Faktoren beinhalten. Am Donnerstag traf sich der Stadtrat zum ersten Mal nach der Sommerpause. Ein Punkt auf der Tagesordnung: die Einreichung von Projektskizzen beim Landkreis Altenburger Land im Rahmen des Investitionsgesetzes Kohleregionen.

Zum Hintergrund: Die Energieversorgung durch Kohle in der Bundesrepublik soll spätestens 2038 Geschichte sein. Deshalb hat die Regierung unter anderem Unterstützungsmaßnahmen für die vom Ausstieg betroffenen Regionen festgelegt. Eine davon: Das „Investitionsgesetz Kohleregionen“. Das Altenburger Land kann künftig mit einem Betrag von bis zu 90 Millionen Euro rechnen. Damit soll der Strukturwandel mit dem Ende der Kohle aufgefangen und die Wirtschaftskraft und Wachstum gefördert werden.

Stadt will mehr Kreative nach Schmölln holen

In Schmölln sieht Bürgermeister Sven Schrade (SPD) darin eine Chance, auch wenn die Ideen bisher eher als grobe Konzepte zu sehen sind. Die Projekte, erklärte er, sollen den Regionen zu Gute kommen, nachhaltig sein und eine wirtschaftliche, infrastrukturelle oder kulturelle Bereicherung sein. Schrade sprach von einer Euphorie, die aber zurückgehalten werden müsse, noch seien nicht alle Bedingungen bekannt. „Wir wollen hoffen, dass es funktioniert“, erklärte er im Stadtrat. Ein künftiges Projekt könnte das „El Botón“ werden, zu deutsch „Knopf“.

Das „El Botón“ soll oder könnte Kultur- und Eventhalle, Urban Creative Hub und Erlebniswelt unter einem Dach verbinden, ein Coworking-Space ist ebenso angedacht. Man will Kreative in die Stadt holen und für Gründer attraktiv sein. „Wir wollen Bedarfe decken“, die sich in den Ballungszentren wie Leipzig auftun, so Schrade. Möglicher Standort dafür könnte eine ehemalige Knopffabrik sein.

Aufwertung für das Tatami ist gewünscht

Zum zweiten Projekt äußerte sich Severin Kühnast, Geschäftsführer der Stadtwerke Schmölln: Die Aufwertung und Erweiterung des Sport- und Familienbads Tatami und des Freibades Altkirchen: Beides soll touristisch attraktiver gestaltet werden. Auch Kühnast sieht das Programm als Möglichkeit, um notwendige Maßnahmen am Tatami umzusetzen. Seitens des Stadtrates wurde angemerkt, nicht nur die Projekte an sich, sondern auch deren Wirtschaftlichkeit im Auge zu behalten.

Die Einreichung der Projektskizzen durch den Bürgermeister beim Landkreis wurde zugesagt, so dass erste Schritte für die Entwicklungen gemacht werden können. Der Zeitraum, in dem die Kosten als Strukturhilfe auf die förderfähigen Maßnahmen gewährt werden, hat bereits begonnen. Ganz eilig ist es aber nicht: Der Bewilligungszeitraum endet erst 2038.

Von Vanessa Gregor