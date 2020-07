Studio Bildende Kunst startet Sommerkurse in Altenburg

Altenburg

Das Studio Bildende Kunst im Lindenau-Museum startet Ende Juli mit einem abwechslungsreichen Kursprogramm in die Sommerferien. Weitere Termine sind für den August geplant, teilt das Museum in einer Pressemeldung mit.

Den Auftakt für die diesjährigen Sommerferienkurse des Studios Bildende Kunst in der Kunstgasse 1 bildet der Kurs „ Wasserwesen. Wir bauen Theatermasken“. Während der fünf Kurstage werden unter Anleitung von Jule Klink mit Ton, Baseler Maskenpapier und Kleister Vollmasken kreiert. Bei der Herstellung der Masken dreht sich dieses Mal für die Kursteilnehmer alles um das Thema Wasserwesen. Mit den fertiggestellten Masken geht es dann am 21. und 22. August auf Entdeckungstour rund um die Kunstgasse 1 – Großer und Kleiner Teich inbegriffen.

Fantasievolle Puppen für Theaterstück

Bei der „Offenen Werkstatt“ mit Jule Klink und Therese Heller können Kinder von 5 bis 10 Jahren zusammen mit ihren Eltern an Kunstkursen teilnehmen. Bei dem Kurs „Stabfiguren für das Kasperletheater“ werden fantasievolle Puppen für das eigene Theaterstück hergestellt. Dabei werden Materialien wie Rundhölzer, Kochlöffel, Papier und Textilien verwendet. Für die Puppen können auch gern eigene Stoffreste mitgebracht werden.

In dem Kurs „Inselträume“ von Halina Kirscher und Julia Penndorf werden eigene Trickfilme erschaffen. Für die Kursteilnehmer ist es dabei besonders wichtig, ein „Drehbuch“ zu erstellen. Die Frage „Was braucht man zum Leben?“ steht dabei im Mittelpunkt. Auf gestalteten Hintergrundbildern werden Figuren und Gegenstände bewegt und in Momentaufnahmen fotografisch festgehalten. Diese Einzelaufnahmen werden am Tablet oder Computer zu einem Film zusammengefügt. Durch Töne und Sprache wird der Film zum Leben erweckt.

Umfangreichstes Ferienangebot bisher

Das diesjährige Sommerferienprogramm ist nach Angaben des Lindenau-Museums das umfangreichste Kursangebot, das in der warmen Jahreszeit jemals vom Studio Bildende Kunst angeboten wurde. So warten auch im August zahlreiche weitere Kurse und Workshops auf Groß und Klein. Das Kursprogramm samt Teilnahmebedingungen – bestehend aus Angeboten für Kinder von 7 bis 15 Jahren, für Jugendliche (ab 14 Jahren) und Erwachsene sowie für Eltern mit ihren Kindern – kann auf der Internetseite des Lindenau-Museums eingesehen werden. Das komplette Programm liegt zudem an zahlreichen öffentlichen Einrichtungen Altenburgs aus.

Anmeldungen können gerichtet werden an: Studio Bildende Kunst im Lindenau-Museum, 04600 Altenburg, Kunstgasse 1, Tel.: 03447 8955 52 oder unter E-Mail: studio@lindenau-museum.de

Alle Kurse und Workshops im Juli 5-tägiger Kurs: Wasserwesen. Wir bauen Theatermasken Rund um das Thema „ Wasserwesen“ entstehen Theatermasken. Montag, 20. Juli, bis Freitag, 24. Juli, jeweils 10 bis 15 Uhr. 6 bis 8 Teilnehmer, von 10 bis 15 Jahren, Teilnehmerbeitrag 25 Euro, Kursleitung Jule Klink. 3-tägiger Kurs: Nimm Gelb, nimm Weiß, nimm Rot – zum Brennen in den Schlot! Mit verschiedenen Tonsorten werden Gefäße gebrannt. Montag, 20. Juli, bis Mittwoch, 22. Juli, jeweils 16 bis 18 Uhr. 6 Teilnehmer, ab 7 Jahren, Teilnehmerbeitrag 15 Euro, Kursleitung Doreen Kaiser. 3-tägiger Workshop: Tagtraum und Vollmondnacht Mit Spiel und seriellem Arbeiten werden Farbholzschnitte angefertig. Donnerstag, 23. Juli, bis Samstag, 25. Juli, Donnerstag und Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag von 15 bis 19 Uhr. 6 Teilnehmer, 14 Jahren, Teilnehmerbetrag 45 Euro / ermäßigt 20 Euro, Kursleitung Therese Heller. Offene Werkstätten für Familien: Stabfiguren für das Kasperletheater Es werden unterschiedlichsten Materialien werden Stabfiguren und Handpuppen für ein Kasperletheater angefertigt. Eigene Stoffreste können mitgebracht werden. Samstag, 25. Juli, 10 bis 13 Uhr. 10 Teilnehmer, für Kinder von 5 bis 10 Jahren mit ihren Eltern, Teilnehmerbetrag inklusive Material 10 Euro (ein Erwachsener mit bis zu zwei Kindern, jeder weitere Teilnehmer 2 Euro, Kursleitung Jule Klink und Therese Heller. 4-tägiger Kurs: Legetrickfilmkurs „Inselträume“ Mit einer selbst erdachten Geschichte und zahlreichen Gegenständen werden Bilder gelegt, aus denen ein Film entsteht. Montag, 27. Juli, bis Donnerstag, 30. Juli, jeweils 10 bis 14.30 Uhr. 6 bis 8 Teilnehmer, von 10 bis 15 Jahren, Teilnehmerbeitrag 20 Euro, Kursleitung Halina Kirschner und Julia Penndorf. 4-tägiger Kurs: Mein Buckeltier, mein Buckeltier … das trägt der bunten Buckel vier – und was tragt ihr? Es werden Tiere und andere Phantasiewesen angefertigt, die auch als Behältnisse funktionieren. Montag, 27. Juli, bis Donnerstag, 30. Juli, jeweils 15.30 bis 18.30 Uhr. 6 Teilnehmer, ab 9 Jahren, Teilnehmerbetrag 20 Euro, Kursleitung Susann Schade.

