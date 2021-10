Altenburger Land

Einen ungemütlichen Tag erlebten Einwohner und Rettungskräfte am Donnerstag im Altenburger Land: Ab den Morgenstunden zog Sturmtief „Ignatz“ mit starken Winden über den Kreis und sorgte für zahlreiche Einsätze.

25 Einsätze für Meuselwitzer Kameraden

Allein 25 Mal mussten bis zum frühen Nachmittag die Kameraden in Meuselwitz ausrücken. Der erste Alarm war bereits um 5.40 Uhr eingegangen, im gesamten Stadtgebiet hatte es Sturmschäden gegeben, „und am Ende kam auch noch ein ausgebüxter Hund hinzu“, berichtete Wehrleiter Christian Kühn. Das Gros der Einsätze entfiel dabei auf umgestürzte Bäume oder herabgewehte Äste. „Wir sichten alle Schäden, priorisieren und arbeiten diese dann nach und nach ab“, so Kühn. Wo Gefahr im Verzug war, rückten die Kameraden als erstes an, alles weitere sollte dann im Lauf des Nachmittags bearbeitet werden. Größere Schäden blieben indes aus.

Zwischen Lehnitzsch und Ehrenberg fiel dieser alte Kirschbaum auf den Weg. Quelle: Mario Jahn

Relativ ruhiger Ablauf im Südraum des Kreises

Arbeitsreich verlief der Tag auch am anderen Ende des Kreises in Schmölln. Immerhin zehn Einsätze standen hier bis knapp 15 Uhr zu Buche, erstmals rückten die Kameraden um 7.45 Uhr aus, wie Stadtbrandmeister Mirko Kolz informiert, der selbst ebenfalls mit im Einsatz war. Im gesamten Gebiet der Knopfstadt sowie in den Ortsteilen hatte der Sturm Schäden hinterlassen, zahlreiche Bäume umstürzen lassen. „Der längste Einsatz war dabei auf dem Pfefferberg, wo wir beinahe eine Stunde beschäftigt waren“, so Kolz. Am frühen Nachmittag beruhigte sich die Lage dann vorerst, „wir hatten gerade auch einmal Zeit, etwas zu essen“, ließ Kolz trotz des hohen Arbeitspensums auch etwas Humor durchblitzen.

Ruhiger blieb es dagegen in Gößnitz. Hier mussten die Kameraden bis zum Nachmittag lediglich zwei Mal in Ortsteile ausrücken: Beide Male waren Bäume auf Straßen gestürzt, so Stadtbrandmeister René Toll.

In Altenburg beschädigt Baum Garage

Viel zu tun hatten auch die Kameraden der Altenburger Wehren. Insgesamt 27 Einsätze standen hier ab 11.22 Uhr bis zum Nachmittag zu Buche, wie Berufsfeuerwehr-Chef Meik Zimny mitteilte. Während sich die Masse auch hier auf kleinere Schäden beschränkte, gab es auch größere Beeinträchtigungen. „Im Dreschaer Weg war zwischen Pflegeheim und Friedrichgymnasium etwa ein Baum auf einen Privatgrundstück umgestürzt und hatte eine Garage beschädigt. Und auch die Kopernikusstraße musste wegen eines Baumes zeitweise komplett gesperrt werden“, zählte er auf. Ansonsten verteilten sich die Einsätze über das gesamte Stadtgebiet. In Summe waren etwa 25 Kameraden der Freiwilligen und der Berufsfeuerwehr im Einsatz, die Kräfte aus Ehrenberg arbeiteten ihre Einsätze eigenständig ab. In den kommenden Tagen dürften noch einige Nachbereitungseinsätze folgen, schätzt Zimny.

Auch im Altenburger Stadtwald brachte der Sturm Bäume zum Umfallen. Quelle: Mario Jahn

In Leitstelle laufen Telefone heiß

Insgesamt 52 Einsätze liefen bis zum Nachmittag bei der Zentralen Leitstelle in Gera auf. Die tatsächliche Anzahl dürfte indes noch ein gutes Stück höher gelegen haben, da oftmals bei der Anfahrt zu einem Einsatzort noch weitere Schäden festgestellt würden, hieß es aus Gera. Auch punktuelle Straßensperrungen seien mitunter nötig geworden, über Anzahl, Ort und Dauer konnten jedoch zunächst keine weiteren Angaben gemacht werden. Am frühen Nachmittag schließlich schien sich die Lage zu beruhigen, waren noch lediglich vier Einsätze im Kreisgebiet offen.

