Sturmtief „Kirsten“ verschont das Altenburger Land

Altenburger Land

Das Altenburger Land ist glimpflich durch den stürmischen Mittwoch gekommen. Trotz teilweise kräftigen Windes mussten die Einsatzkräfte sturmbedingt nicht ausrücken. Sowohl die Altenburger Berufsfeuerwehr als auch die zuständige zentrale Leitstelle in Gera verzeichneten bis zum Abend keine Einsätze.

Vereinzelt knicken Bäume um

Entsprechend gering fielen die von Sturmtief „Kirsten“ verursachten Schäden im Kreis. Vereinzelt brachen Äste oder Teile dieser von Bäumen ab – so wie nahe der Destille –, mal wurden Laub oder etwas Müll herumgeweht. Etwas mehr Wirkung entfaltete die Kraft des Windes im östlichen Altenburger Land Richtung sächsische Landesgrenze. So knickten in Nobitz und nahe Beiern einige Bäume um, beeinträchtigten den Straßenverkehr aber nicht: Sie lagen auf freiem Feld oder im Wald.

Von haeg/bfi