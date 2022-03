Subway-Restaurant in Altenburg-Südost soll Verpflegungslücke schließen

Altenburg

Dass im einstigen Sechseck in Südost immer mal wieder umgebaut wird, sich alte Mieter verabschieden und andere dazugesellen, ist an sich kein Foto wert. Dass trotzdem viele vor allem jüngere Passanten seit Montagnachmittag die Handykameras zücken, lässt sich in einem Wort erklären: Subway.

Zweite Sandwichfiliale für Altenburg

Die Montage der XXL-Lettern der gleichnamigen US-amerikanischen Sandwichkette an der Fassade offenbarte den Grund für die Bauarbeiten im Inneren des Gebäudes und wurde rege festgehalten. Nachdem Lars Wilke seinen Meisterbetrieb für Heizung- und Sanitärservices nach Ehrenhain verlegt hat, füllt sich die äußere Wabe des Sechsecks direkt an der Käthe-Kollwitz-Straße nun mit einer Küche, erhält einen Thekenbereich mit Platz für Kühlvitrinen, Toaster und Brotbackofen, Tische und Stühle.

Wie auch schon bei der einstigen Filiale im Bahnhof Center, die 2018 an den Pauritzer Platz zog, steckt hinter dem geschäftigen Treiben der Altenburger Unternehmer Achim Dathe. „Der Sohn vom Altenburger Rechtsanwalt Helge Klein hatte die Idee. Wir kennen uns und haben uns dann die Räumlichkeiten zusammen angeguckt“, rekapituliert Dathe, der zudem in der Baderei das Meeresbuffet und dessen Ableger im Bahnhof Center betreibt. Danach sei für ihn ziemlich schnell klar gewesen: „Wir machen das.“

Eröffnung für Mitte Mai geplant

Direkt gegenüber vom Ärztehaus gelegen, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Staatlichen Berufsbildenden Schule für Wirtschaft und Soziales, erhofft sich Dathe regen Zuspruch von Schülern wie Anwohnern, ansässigen Medizinern und Patienten gleichermaßen. „Auch die Alte Ziegelei ist nicht weit. Wir haben uns umgeschaut und festgestellt, hier gibt es – mal abgesehen vom Asia Imbiss am Kaufland – kein nennenswertes gastronomisches Angebot zum Beispiel für die Mittagspause.“

Diese Lücke möchte er ab dem Frühjahr mit seinem Angebot an frisch belegten Baguettebroten, Salaten, Wraps und Snacks füllen. „Ich hätte gern schon vier Wochen eher im April eröffnet, aber bis die bestellte Technik aus den USA geliefert wird, dauert es leider noch“, merkt er schulterzuckend an. So peilen er und sein Team nun Mitte Mai für den Start an. „Freitag, den 13. Mai fänd ich als Datum perfekt.“

Von Maike Steuer