Südstraße Altenburg: So sehen die neuen Wohnungen der Gagfah-Siedlung aus

Altenburg/Leipzig

Das Altenburger Denkmalensemble Südstraße ist der Sanierung einen Schritt näher gekommen. Wie der neue Eigentümer eines Großteils der früheren Siedlung der Gemeinnützigen Aktiengesellschaft für Angestellten-Heimstätten ( Gagfah), die Leipziger ASE Real Estate GmbH, auf OVZ-Nachfrage mitteilte, habe man in der Vorwoche die überarbeiteten Grundrisse vom Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie bestätigt bekommen. Damit kann die Vermarktung beginnen.

Ein Drittel mehr Wohnungen als bisher geplant

Zur Galerie Die ASE Real Estate hat sich mit dem Denkmalschutz geeinigt. Hier gibt es eine Übersicht über die Pläne des Leipziger Bauträgers für die Grundrisse und Fassaden der Siedlung in der Altenburger Südstraße.

Wie aus der aktualisierten Planung hervorgeht, entstehen im in Blickrichtung linken Teil der Ex-Gagfah-Siedlung nun sogar mehr neue Wohnungen als zunächst geplant. So werden aus den derzeit 108 in die Jahre gekommenen Zwei- bis Drei-Zimmer-Einheiten nun 90 moderne Wohnungen. Das ist rund ein Drittel mehr als die erst avisierten 70 bis 75 Einheiten. Damit steigt die Gesamtwohnfläche des Projekts auf 5807 Quadratmeter, womit es zum größten Wohnbauvorhaben im Altenburg Land wird. Hinzu kommen 94 Pkw-Stellplätze zum Kinderheim hin und ein etwa 200 Quadratmeter großer Spielplatz.

Anzeige

Dass ASE aufsattelt, hat vor allem damit zu tun, dass neben den Zwei- bis Vier-Raum-Wohnungen nun auch ein Dutzend 1,5-Raum-Wohnungen im Plan stehen. Letztere sind jeweils rund 33 Quadratmeter groß und verfügen neben einer großen Wohnküche über ein separates Schlafzimmer, das so klein ist, dass es nur halb gezählt wird. Die auf Singles ausgelegten Appartements sollen an den Giebelseiten der Dachgeschosse der Südstraße 11 bis 39 entstehen und haben keinen direkten Nachbarn.

Bauträger peilt Mietpreise unter 7,50 Euro an

An den Giebelseiten der denkmalgeschützten Häuser der Südstraße 11-39 in Altenburg sind 1,5-Zimmer-Appartements geplant. Quelle: ASE Real Estate GmbH

Daneben entstehen in der Siedlung, zu der auch die Käthe-Kollwitz-Straße 55 bis 55b gehört, 32 Zwei-, 16 Drei- und 30 Vier-Zimmer-Wohnungen. Diese verfügen – im Gegensatz zu den Apartments – alle über bis zu neun Quadratmeter große Balkone. Während die Zwei-Raum-Wohnungen von 43 bis knapp 58 Quadratmeter reichen, bewegen sich die Drei-Raum-Einheiten zwischen 64 und gut 78 Quadratmetern und die Familienwohnungen mit vier Zimmern zwischen 88 und 104 Quadratmetern. Unter beiden Letztgenannten sind zudem Maisonette-Wohnungen, die sich vorrangig in der Südstraße 15, 25 und 35 befinden.

Als Mietpreis peilt ASE knapp 7,50 Euro/Quadratmeter kalt an. „Nach heutiger Kalkulation“, gab Geschäftsführer Klaus Hartrampf zu bedenken. Bei Preissprüngen auf dem Bau müsse man das anpassen. „Wir wollen mit guter Qualität im mittleren Bereich der Preisspanne landen.“ Die günstige Miete für den Erstbezug erklärt sich durch steuerliche Vorteile für die Denkmalsanierung und das kostengünstigere Bauen, weil etwa teure Außendämmung der Fassaden durch Denkmalvorgaben nicht möglich ist.

Zähes Ringen mit Denkmalbehörden

Es kommt Bewegung in die verfallende, aber idyllisch gelegene frühere Gagfah-Siedlung in der Altenburger Südstraße. Quelle: ASE Real Estate

Dass der Weg zur Einigung mit der Oberen Denkmalbehörde ein mitunter zähes Ringen war und zweimaliges Umplanen erforderte, verschwieg Hartrampf nicht. „Für das erreichte Ergebnis habe ich es aber gern getan“, erklärte der 64-Jährige. So bleibe das Erscheinungsbild der Siedlung inklusive Fassaden, Putz und Fenster sowie Grünanlagen erhalten.

Größter Knackpunkt war die Forderung des Denkmalschutzes, einen Teil der Grundrisse in den zwischen 1939 und 1945 gebauten Häusern zu erhalten, weil sie als exemplarisch für den damaligen sozialen Wohnungsbau gelten. „Hier haben wir eine gute Lösung gefunden, so dass die ursprünglichen Grundrissraster nachzuvollziehen sind bei gleichzeitigem Wohnwertgewinn durch Abtrennen des Essplatzes in der offenen Küche“, sagte Hartrampf mit Blick auf die in einigen Wohnungen angedeuteten und als Raumteiler fungierenden Wände. Dafür dürfe man anderswo tragende Wände herausnehmen. „Das ist unser minimalinvasiver Eingriff.“

Fertigstellung in drei Jahren möglich

ASE-Geschäftsführer Klaus Hartrampf geht davon aus, dass das Vorhaben in drei Jahren realisierbar ist, wenn die Behörden mitspielen. Quelle: ASE Real Estate GmbH

Wie schnell die Sanierung geht, hängt vom Verkaufserfolg, aber auch von weiteren Genehmigungen ab. „Wir wären nicht so weit, wenn wir von der Unteren und Oberen Denkmalbehörde nicht unheimlich terminstringent behandelt worden wären“, lobte der gebürtige West-Berliner und Wahl-Leipziger, der sich in Altenburg verliebt hat. Wenn die Bauleistungsbeschreibung fertig sei, gehe man in den Vertrieb und stelle einen Bauantrag, skizzierte Hartrampf die nächsten Schritte.

Favorisiert sei weiter der Verkauf aller 90 Wohnungen an einen Investor, so der ASE-Chef. Wenn das nicht funktioniere, wolle man einzelne Pakete an mehrere Interessenten veräußern. Letzte Option bleibe der Verkauf einzelner Einheiten an Selbstnutzer. „Bei weiterhin guter Begleitung durch die zuständigen Behörden“ könne man „in drei Jahren“ fertig werden, sagte Hartrampf. „Sonst könnte es vier bis fünf Jahre dauern.“

Von Thomas Haegeler