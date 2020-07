Supermarkt-Alarm in Altenburg-Nord: Polizei sucht echte Einbrecher

Altenburg

Der Alarm in einem Supermarkt in Altenburg-Nord Mitte Juni ist durch einen tatsächlichen Einbruch ausgelöst worden. Wie die Polizei nun auf OVZ-Nachfrage mitteilte, konnte man einen Fehlalarm und einen versuchten Einbruch als Ursache für den größeren Einsatz im Kaufland an der Kauerndorfer Allee am 14. Juni kurz vor Mitternacht ausschließen. „Nach wie vor sind die Ermittlungen im Fall noch nicht abgeschlossen“, erklärte die Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gera, Marleen Wedel. Deswegen könne man kaum weitere Details veröffentlichen.

Nichts gestohlen, unklare Motivation

Laut Wedel steht allerdings fest, dass bei der Tat, die für einiges Aufsehen gesorgt hatte, nichts gestohlen wurde. „Zur Motivation des oder der Täter, den Einbruch nicht zu vollenden, kann keine Aussage getroffen werden“, ließ die Polizeisprecherin wissen. Ob es einen sogenannten „freiwilligen Rücktritt“ von der Tat gegeben habe, man gestört worden sei oder nur habe Schaden verursachen wollen, sei unklar. „Da wir nach derzeitigem Ermittlungsstand keinen Tatverdächtigen haben und auch ein Zeugenaufruf zu keiner Resonanz aus der Bevölkerung geführt hat, gestalten sich die Ermittlungen derart, dass diese in alle Richtungen geführt werden.“

Größerer Einsatz ohne Erfolg

Augenzeugen hatten seinerzeit berichtet, dass das Gebäude kurz vor Mitternacht trotz des geschlossenen Supermarkts in Gänze hell erleuchtet gewesen sei und eine Seitentür offengestanden habe. Zudem sah ein Zeuge mindestens vier Polizeiwagen vor dem Bau an der Ecke zur Stauffenbergstraße stehen. Obwohl die Polizei mit mehreren Beamten, mit dem Sicherheitsdienst und Kaufland-Verantwortlichen zeitnah nach Verdächtigen suchte, konnte man niemanden finden.

