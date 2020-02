Syrer wegen Drogenhandels mit Minderjährigen vor Gericht

Altenburg/Gera

Ein 45-jähriger Mann aus Syrien muss sich ab Mittwoch vor dem Landgericht Gera dafür verantworten, Drogen an Minderjährige in Altenburg verkauft zu haben. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet unerlaubte gewerbsmäßige Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige in 101 Fällen in Tatmehrheit mit vorsätzlichem unerlaubtem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in Tateinheit mit vorsätzlichem unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln.

Lebensunterhalt mit Drogenhandel

Die Tatzeit liegt zwischen dem 28. Januar und dem 22. Oktober 2018. Der Angeklagte ist syrischer Staatsangehöriger. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll er spätestens im Januar 2018 den Entschluss gefasst haben, sich durch den Verkauf von Marihuana in Altenburg eine Einnahmequelle von gewissem Umfang und gewisser Dauer zu verschaffen, um hierdurch seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Drogenhandel auf dem Spielplatz

Dabei habe er zum Beispiel auf einem Spielplatz in Altenburg ein Tabak-Marihuana-Gemisch in Form eines Joints einem 13- oder 14-jährigen Jungen zum Konsum überlassen. Im Zeitraum von Februar 2018 bis März 2018 habe der Angeklagte in 100 Fällen, nämlich zweimal täglich, jeweils mindestens zehn Gramm Marihuana an einen 15-jährigen Jugendlichen übergeben.

Für den Prozess sind mehrere Verhandlungstage angesetzt.

Von Jens Rosenkranz