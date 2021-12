Altenburg

Normalerweise ziehen Geschäftsaufgaben monatelangen, manchmal gar jahrelangen Leerstand nach sich. Diesmal aber ging alles in Windeseile. Nur einen Tag, nachdem das EU-Modegeschäft in der Altenburger Innenstadt geschlossen wurde, gibt es bereits einen neuen Mieter. Am Donnerstag hat in der Baderei 10 ein Testzentrum eröffnet.

Betrieben wird das erste, unmittelbar in der City ansässige Zentrum für Corona-Tests – von der Stadtratsfraktion Pro Altenburg wiederholt gefordert – vom Meuselwitzer Immobilien- und Bau-Unternehmer Martin Brand. „Eigentlich bin ich zu diesem Zentrum gekommen wie die Jungfrau zum Kind“, bekennt er. Ausschlaggebend sei die Situation für einige seiner Mitarbeiter gewesen, die für ihre Arbeit einen aktuellen Negativ-Test brauchen und ihn nur unter Schwierigkeiten bekommen würden. Seine Bekanntschaft mit einem Leipziger, der bereits mehrere Testzentren betreibt, brachte ihn auf die Idee, selbst eines aufzumachen. Mit der seit langem angekündigten Schließung des Textilgeschäfts war auch schnell ein zentral gelegenes Objekt gefunden.

Lesen Sie auch 500 Mal boostern mit Moderna – Klinikum Altenburger Land lädt ein

Täglich geöffnet, Terminbuchungen möglich

Wohlwissend um die Situation von Arbeitnehmern, aber auch Besuchern von Krankenhäusern oder 2Gplus-Veranstaltungen sind die Öffnungszeiten ausgerichtet: montags bis donnerstags 5.30 bis 11 Uhr und 14 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 9 bis 12 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr. Terminbuchungen sind unter der Telefonnummer. 0176 83491788 oder per E-Mail an Testzentrum-Altenburg@gmx.de möglich.

Falls das Gesundheitsamt einen entsprechenden Antrag genehmigt, sollen künftig neben Schnelltests auch PCR-Tests angeboten werden, so Brand. Außerdem komme ein mobiles Team bei Bedarf direkt in Firmen.

148 neue Corona-Infektionen

Mit 148 Corona-Neuinfektionen lag die 7-Tage-Inzidenz im Altenburger Land am Donnerstag bei 639,5. Das teilte das Landratsamt mit. Stationär wurden 31 Corona-Patienten im Klinikum Altenburger Land behandelt – davon sechs auf der Intensivstation.

Von Ellen Paul