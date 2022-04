Tätigkeitsverbote und Bußgelder schaden Kliniken und Pflegebranche im Altenburger Land massiv

Altenburg

410 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten bald in Kliniken oder Seniorenheimen fehlen, weil sie nicht geimpft sind und ihnen deshalb ein Tätigkeitsverbot droht. Etliche Angestellte im Gesundheitswesen haben zusätzlich ihren Beruf bereits aufgegeben, um nicht von Bußgeldern bedroht zu sein, nur weil sie in einer Branche arbeiten, der schon jetzt massenhaft Leute fehlen. Das ganze nennt man ein Desaster. Angerichtet von einer Politik, die sich verrannt hat und nicht zur Kenntnis nehmen will, was sie anrichtet.

Die einstige Ankündigung, dass Impfungen vor der Weitergabe des Virus schützen, löste sich in Luft auf. Demnach macht eine Impfpflicht im Gesundheitswesen auch keinen Sinn, selbst wenn Minister das pausenlos wiederholen. Wenn ein Chefarzt und eine Krankenhaus-Geschäftsführerin im Altenburger Land, aber nicht nur dort, den Nutzen der Pflicht deshalb bestreiten, kann sich die Politik zwar taub stellen und unbelehrbar bleiben. Die Folgen davon hat sie dann allerdings selbst zu verantworten.

Gesundheitsamt schafft sich Schlupfloch

Nach Berlin zu zeigen, wird nicht reichen. Denn von dort wird keine Hilfe kommen, wenn Stationen geschlossen werden müssen und die Aufträge der medizinischen Einrichtungen nicht mehr erfüllt werden können. So etwas zu verhindern, dazu wird Landrat Uwe Melzer Mut brauchen, denn ein mögliches Chaos wird ihm ganz persönlich angelastet werden. Ein kleines Schlupfloch hat sich sein Gesundheitsamt bereits geschaffen. Denn schon ist nicht mehr davon die Rede, dass sämtlichen Angestellten im Gesundheitswesen ein Tätigkeitsverbot droht, wie zum Beispiel auch Köchen, Hausmeistern oder Reinigungskräften. Mittlerweile sind solche Sanktionen nur noch Fachkräften „in sensiblen Bereichen“ vorbehalten, welche immer das auch sind und wer dies dann definiert.

Nicht nur, dass damit das entsprechende Gesetz aufgeweicht und anfechtbar wird. Es zeigt, wie hilflos und panisch die Politik versucht, den drohenden Schaden einzugrenzen. Sinnvoller und überfällig aber ist, die Pflicht abzuschaffen. Denn die daraus folgenden Tätigkeitsverbote und Bußgelder schaden Kliniken und der Pflegebranche massiv.

Von Jens Rosenkranz