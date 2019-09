Altenburg/Gerstenberg

Gleich zweimal hatten es Einsatzkräfte am Sonntag mit gewalttätigen Zeitgenossen zu tun. In Gerstenberg wurden sogar Rettungskräfte angegriffen, als sie in der Luckaer Straße einem verletzten Jugendlichen helfen wollten. Wie die Polizei am Montag berichtete, war der 17-Jährige aus nicht näher benannten Gründen gestürzt, hatte sich erhebliche Verletzungen im Kopfbereich zugezogen. Als ihn der Rettungsdienst versorgen und ins Krankenhaus bringen wollte, versuchte der Jugendliche, die Helfer tätlich anzugreifen. Durch hinzugerufene Polizeibeamte konnte der junge Mann unter Kontrolle und schließlich in eine Fachklinik gebracht werden.

Fahrgast will nicht zahlen

In der gleichen Nacht, am Sonntag gegen 1.45 Uhr, war die Polizei bereits nach Altenburg-Nord gerufen worden. Dort waren ein Taxifahrer und sein Fahrgast in Streit geraten. Laut Polizei hatte sich der Fahrgast in die Barlachstraße bringen lassen, wollte dann aber die Fahrtkosten nicht zahlen. Die Folge: zunächst eine verbale Auseinandersetzung, danach griff der Kunde den Taxifahrer körperlich an, so dass dieser leicht verletzt wurde. Wie sich herausstellte, hatte der Fahrgast mehr als drei Promille Alkohol intus. Gegen den 49-Jährigen wird nun ermittelt, er muss mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Von Kay Würker