Tätlicher Angriff: Frau versucht Altenburger Zustellerin Paket zu entreißen

Altenburg

Eine Paketzustellerin hat am Mittwoch die Altenburger Polizei um Hilfe gebeten, nachdem sie von einer bislang unbekannten Frau angegriffen worden war. Wie die Geschädigte den Beamten berichtete, geschah der Übergriff gegen 8.30 Uhr in der Rousseaustraße. Die Unbekannte habe sie plötzlich beleidigt und aufgefordert, eine Paketsendung an sie herauszugeben. Doch die 55-jährige Zustellerin kam der Aufforderung nicht nach. Prompt wurde sie von der Angreiferin körperlich angegangen. Die Unbekannte habe versucht, das Paket an sich zu reißen, was jedoch misslang. Schließlich flüchtete die Angreiferin in unbekannte Richtung.

Täterin ist etwa 30 Jahre alt

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität der Angreiferin geben können. Die Täterin etwa 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und von normaler Statur. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 8234-1465 an die Kripo in Gera oder unter 03447 4710 an die Polizeiinspektion Altenburger Land zu wenden.

Von OVZ