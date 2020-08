Altenburg

Der Leipziger Bauträger ASE Real Estate setzt seinen offenen Kurs in Altenburg fort. Nach dem Kauf von über der Hälfte der früheren Siedlung der Gemeinnützige Aktien-Gesellschaft für Angestellten-Heimstätten (Gagfah) und ersten Gesprächen mit den verbliebenen Mietparteien der Häuser in der Südstraße gibt der Mittelständler nun bekannt, am Tag des offenen Denkmals am 13. September teilzunehmen.

Alle Häuser auf der linken Seite offen

Torbögen und andere Details müssen bei der unter Denkmalschutz stehenden Siedlung erhalten werden und können zum Tag des offenen Denkmals besichtigt werden. Quelle: ASE Real Estate

„Wir haben uns angemeldet“, sagte ASE-Sprecherin Julia Gründner. Demnach können Interessierte am zweiten Sonntag im September von 12 bis 15 Uhr alle Häuser, die die Leipziger Firma gekauft hat, besichtigen. Das bei handelt es sich um die Immobilien links in Blickrichtung Südstraße. Konkret sind das die beiden Blocks in der Käthe-Kollwitz-Straße und ein dritter an der Ecke zur Südstraße sowie die nachfolgenden drei U-Bauten.

Dabei können Interessierte das Innenleben von 108 der insgesamt 204 zwischen 1939 und 1942 von der Gagfah im Auftrag der Munitionsfabrik Hugo Schneider AG (Hasag) gebauten Zwei- und Dreiraumwohnungen erkunden. Zugleich lässt sich dabei dem Leben der früheren Bewohner, die bei der Hasag oder dem früheren Militärflughafen Altenburg arbeiteten oder angestellt waren, nachspüren. Denn der Wohnungsausbau war laut einer Magisterarbeit von Thomas Großgebauer seinerzeit ziemlich modern und die Veränderungen gering. Letztere gingen nicht über Tausch von Fenstern, kleinere Grundrissänderungen und den Einbau vom Gamat-Heizgeräten zu DDR-Zeiten hinaus.

Familien führen zu Spitzname „Storchenstraße“

Von Teilen der Südstraße aus hat man einen freien Blick auf die historische Altstadt Altenburgs. Quelle: ASE Real Estate

Schon bei der Fertigstellung 1942 waren die Elektroleitungen unter Putz verlegt. In der Küche gab es einen modernen Herd und zudem Antennenanschlüsse fürs Radio. Deswegen und wegen der grünen Innenhöfe gilt die Siedlung als Muster sozialen Wohnungsbaus zur damaligen Zeit. Neben den Beschäftigten bereits genannter Betriebe fanden in der Südstraße, die damals noch Skagerrakstraße hieß, „auch einzelne ausgebombte Familien“ aus Großstädten ein neues Zuhause, schreibt Großgebauer. „Da ausschließlich junge Familien hier lebten, war die Siedlung kinderreich und bekam schnell den Spitznamen ’Storchenstraße’.“

