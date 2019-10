Talsperre Brandrübel wird entschlammt und saniert

Schmölln

Seit Montag läuft die Instandsetzung der Talsperre Brandrübel bei Schmölln. Dafür ist es notwendig, dass das Wasser komplett abgelassen wird, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Parallel dazu wird bereits Mutterboden im Bereich der Stauanlagen abgetragen. Als Ergebnis der umfassenden Sanierung soll ein zusätzlicher Hochwasser-Rückhalteraum zur Verfügung stehen, heißt es. Das Bauende soll Ende Mai 2020 sein. Die geplanten Baukosten liegen bei 1,25 Millionen Euro. Davon werden 90 Prozent durch Fördermittel finanziert.

Ziel: Funktionstüchtige Talsperre

Welche Bauten mit dieser enormen Summe konkret umgesetzt werden, lässt sich im Moment nur vage darstellen. Das Projekt liegt ausschließlich in den Händen des Thüringer Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation, Flurbereinigungsbereich Gera. Diese Behörde sieht sich wegen des abwesenden zuständigen Mitarbeiters außerstande, die Öffentlichkeit zu informieren. Auch die Stadtverwaltung Schmölln hat keine detaillierten Kenntnisse darüber, was am Stausee vor sich geht. Es sei geplant, dass der Stadt Schmölln eine funktionsfähige Talsperre übergeben wird, hieß es aus dem Rathaus. Ziel sei gewesen, dass der Stausee in den Besitz der Stadt übergeht, der vorher mehreren Privateigentümern gehörte. Um dies zu erreichen, wurden im Vorfeld Flächentausche vorgenommen.

Gewässerschlamm kommt auf Felder

OVZ-Informationen zufolge sollen Staumauer und Speicherkapazität erhöht werden. Dazu sollen nach dem Ablassen rund 150 000 Kubikmeter Schlamm abgetragen werden, der sich zum Großteil vor dem Stauwerk abgelagert hat. Der Schlamm soll auf Feldern ausgebracht werden. Außerdem ist die Sanierung des Dammes vorgesehen.

Im Vorfeld war in Regie der Stadtverwaltung ein Biotop für Eidechsen angelegt worden. Wenn das Gewässer nahezu abgelassen ist, wird es abgefischt. Termin soll der Reformationstag sein.

Von Jens Rosenkranz