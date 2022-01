„Tante Emma“ heißt im Dörfchen Nischwitz Ute

Nischwitz

Flankiert von Kirche und Kita war „Nischwitz 56“ zu DDR-Zeiten der Dreh- und Angelpunkt des kleinen Dorfes am südlichen Rand des Altenburger Landes. Der dortige Konsum versorgte die Menschen mit Butter, Zucker und der täglichen Dosis Tratsch und Klatsch. In neun von zehn Fällen hätte diese Geschichte spätestens kurz nach der Wende geendet – mit für immer geschlossenen Türen und Leerstand.

Einmal Konsum, immer Konsum. Der kleine Laden in Nischwitz hat bis heute überlebt. Quelle: Maike Steuer

Dass der Ortsteil von Jonaswalde zu den Ausnahmen gehört, ist Weisheit zu verdanken. Familie Weisheit. Als nach der Wiedervereinigung viele Läden abgewickelt wurden, kaufte Vater Ernst den Konsum in Nischwitz und machte ihn zur Filiale seiner Bäckerei im acht Kilometer entfernten Reust. Sein Mut und der Wunsch, das Altbewährte im Dorf zu erhalten, habe den Nischwitzern ihre Einkaufsmöglichkeit gerettet, sinniert Tochter Anja Schmidt über den Lauf der Dinge. Seit 2003 leitet sie die Geschicke des Familienunternehmens und gewährte den Lebensmitteln und Dienstleistungen in beiden Läden stetig mehr Raum.

Von der Springerin zur einzigen Angestellten

Immer an ihrer Seite: Ute Hahn, einzige Mitarbeiterin und gute Seele des Dorfladens. Als junges Mädchen in der HO Schmölln zur Verkäuferin ausgebildet, fing sie mit der Geburt ihres ersten Kindes 1982 an, hin und her zu springen zwischen den verschiedenen Filialen der Konsumgenossenschaft in Thonhausen, Heukewalde, Jonaswalde oder eben „über den Huckel“ in Nischwitz. Heute würde sie auf der Stelle hüpfen, denn ihr täglicher Arbeitsort ist der Einzige, der die Zeit und sogar den ehemaligen Stammsitz der Bäckerei Weisheit in Reust überdauert hat. Diesen schloss Anja Schmidt 2021.

Viel mehr als nur Grundnahrungsmittel

Dienstags bis Samstags sperrt die zweifache Oma um sieben Uhr auf und verkauft alles, „was man zum Überleben braucht“, wie Hahn scherzhaft umreißt. „Alles“ beschränkt sich dabei schon lange nicht mehr auf Backwaren und ein überschaubares Sortiment von Grundnahrungsmitteln, sondern schließt inzwischen auch zahlreiche Dienstleistungen mit ein – wie Päckchen annehmen und rausgeben, Briefmarken verkaufen oder EC-Kartenzahlung und dabei gleich noch Geld abheben. Geht in Nischwitz alles.

Aussortierte Bücher können gegen Spende mitgenommen werden. Quelle: Maike Steuer

Kekse für die Kleinsten, Bonbons für die Größeren

Aus einem Nachlass heraus entsprang der mehrere Kisten breite „Bücherbasar“ voller Secondhand-Lektüre, die gegen eine Spende mitgenommen werden kann. „Davon profitieren dann die Kita-Kinder“ – die liebsten Kunden der 62-Jährigen. „Wenn die mit einem ,Hallo, Ute!‘ rein kommen, da freu ich mich“, erzählt sie lächelnd und berichtet von kleinen Faschingsauftritten im und – coronabedingt – vorm Laden. „Letztes Jahr standen die draußen mit einem Kescher und haben sich was Süßes abgeholt.“ Apropos Süßes: Dass es bei „Tante Ute“ immer was zu naschen gibt, wird von Generation zu Generation weitergetragen. „Für die Kleinen wandert regelmäßig ein Keks durchs Loch“, sagt sie und deutet auf die praktische Ritze zwischen den zwei Frischetheken. „Und die Größeren wissen ganz genau, wo das Bonbonglas versteckt ist.“

Da hast du einen Keks: Diese Lücke zwischen den Frischetheken kennt jedes Kind. Quelle: Maike Steuer

Doch egal welcher Altersgruppe die Kunden angehören, die an diesem Vormittag vorbeischauen, ob sie sich ihr Frühstück nach getaner Nachtschicht holen oder den heimischen Vorrat um ein im Discounter „vergessenes“ Lebensmittel aufstocken – Ute Hahn kennt jeden persönlich. Dieses Miteinander, der Austausch sei es, den die Leute besonders schätzen würden, ist sie überzeugt. Bis 17.30 Uhr ist sie unter der Woche normalerweise im Einsatz. Nur Donnerstagnachmittag hat sie frei. Da ist Omatag.

Von Maike Steuer