Altenburg

Deutschland ist ein Bürokratie-Monster. Alles, aber auch alles wird geregelt. Entsprechend lang und mit Paragrafen gespickt sind die Corona-Verordnungen, bei deren Auslegung manchmal selbst Ministerialbeamte irren, wie die Thüringer Posse um den Straßeneisverkauf eindrucksvoll bewies. Umso unverständlicher ist es, dass trotz allem immer wieder Einrichtungen durchs Raster fallen und unerwähnt bleiben. Wie zum Beispiel die Tanzschulen, derer es in Deutschland immerhin rund 800 gibt.

„Es taucht in den Verordnungen immer nur das Wort Tanzlustbarkeiten auf. Aber das sind wir nun wirklich nicht“, sagt Henriette Schaller, eine der beiden Chefinnen der gleichnamigen Altenburger Tanzschule. „Das haben wir sogar von unserem Rechtsanwalt abklären lassen.“ Denn würden sie unter diesen Passus fällen, wären sie immer noch geschlossen. Reine Tanzveranstaltungen nämlich sind weiterhin verboten.

Anzeige

Seit 2. Juni wird wieder getanzt

So aber zieht seit dem 2. Juni Stück für Stück wieder Leben ein in die Johannisstraße 23. Die Lockerung bei den Kontaktbeschränkungen und die Erarbeitung entsprechender Hygienekonzepte machen’s möglich. Als erstes begannen die Solokurse Hiphop und Ballett sowie die Kurse mit Paaren aus einem gemeinsamen Haushalt. Auch Turnierpaare und die kleinsten Tänzer vom Kinderballett dürfen wieder trainieren, ab nächster Woche startet der abgebrochene Schülerkurs neu. Immer maximal acht bis zehn Personen gleichzeitig.

Weitere LVZ+ Artikel

Eigens für den Unterricht unter den neuen Bedingungen wurden im Saal 2,5 mal 2,5 Meter große Karrees abgeklebt, die von den Tänzern nicht verlassen werden dürfen. Körperkontakt ist ebenso wenig erlaubt wie der Wechsel des Tanzpartners. Auch dürfen bei den Kleinen die Eltern nicht gemeinsam im Vorraum auf ihre Steppkes warten. „Aber das wird problemlos akzeptiert. Alle sind einfach dankbar und glücklich, dass es endlich wieder losgeht“, freut sich die 35-Jährige.

Videos zur Überbrückung

Zwar haben Schallers in der Zwischenzeit versucht, über Facebook Kontakt zu halten und einige Videos zum Üben ins Netz gestellt. Sogar ein Schwarz-Weiß-Filmchen aus den 1960er-Jahren zum Tanzenlernen und vielleicht auch Amüsieren war dabei. „Trotzdem ist das natürlich kein Ersatz für den gemeinsamen Unterricht“, bekennt Therese Schaller, die neidvoll und mitunter ziemlich enttäuscht registrierte, wie nach und nach vieles wieder öffnen durfte, die Tanzschulen aber weiter außen vor blieben. „Das war echt deprimierend“, so die 31-Jährige.

Grundkurse der Neuntklässler ungewiss

Nun aber freuen sich die beiden Schwestern, die seit zehn Jahren Deutschlands älteste Tanzschule in fünfter Generation leiten, über jeden noch so kleinen Schritt zurück zur Normalität, von der sie aber noch ein ganzes Stück entfernt sind. So würden um diese Zeit eigentlich die Anmeldezettel für die Grundkurse der neuen Neuntklässler in die Schulen geschafft. Doch niemand weiß, ob die im September überhaupt starten können. Bei solch einem Kurs sind immerhin 60 Leute bei hohen Temperaturen in einem Raum. Wie man zudem ohne Körperkontakt Walzer oder Tango lernen soll, ist den Tanzlehrerinnen schleierhaft, auch wenn sie selbst erstaunt sind, wie flexibel man Kurse veranstalten kann und wie viel disziplinierter es aktuell zugeht.

Die Geschwister Henriette (l.) und Therese haben in den vergangenen Wochen an Hygienekonzepten gefeilt – und sind froh, dass es wieder losgeht. Quelle: Mario Jahn

Neben Verständnis erfährt die Tanzschule in schwieriger Zeit einen weiteren großen Zuspruch. „Niemand hat im ersten Monat seit der Schließung am 16. März sein Kurs-Geld zurückgefordert, der überwiegende Teil tat es auch im zweiten und dritten Monat nicht. Selbst unser Angebot, den Beitrag zu halbieren, wurde nicht angenommen.“ Henriette und Therese sind noch immer gerührt und ergriffen. Ohne diese Unterstützung wäre die Situation trotz Soforthilfe und Hilfe durch die Bank existenzbedrohend geworden.

Keine Kündigung wegen Corona-Pause

Ähnlich positive Reaktionen gab es übrigens bei den Mitgliedern des Tanzsportclubs „Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg“. Obwohl sämtliche Trainingsstunden Corona zum Opfer fielen, gab es nicht eine Kündigung, nicht mal eine ruhende Mitgliedschaft. Für Henriette und Therese, die genau wie ihre Mutter Birgit nicht nur als Tanzlehrerinnen, sondern auch als Trainerinnen fungieren, ist das eine Anerkennung ihrer Arbeit und trotzdem eine harte Zeit.

„Für die Formationstänzer ist es aktuell eine Katastrophe. Es gibt nur Einzeltraining beziehungsweise Techniktraining, die Damen und Herren getrennt“, sagt Therese Schaller. Keiner wisse, wie es weitergeht, ob es überhaupt in absehbarer Zeit Turniere gibt. Die geplante neue Choreografie und die neuen Kostüme für das A-Team der Lateinformation sind jedenfalls erst mal gestrichen. Jetzt heißt es abwarten.

Von Ellen Paul