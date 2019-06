Zechau

Von einem Großereignis ist derzeit nicht all zu viel zu spüren auf dem Zechauer Sportplatz, ruhig liegt das Areal in der Sommersonne. Noch: Denn in knapp vier Wochen ist es hier vorbei mit der Beschaulichkeit. Dann dürfte dort, wo sonst die Fußballschuhe der Kicker des SV Blau-Weiß Zechau/Kriebitzsch die Fußballschuhe schnüren, so richtig die Post abgehen. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens lädt der Verein zum „Tanzfieber“ – und fährt dafür ein Spektakel auf, das so im Altenburger Land eher Seltenheitswert hat.

„Country Roads“ trifft „Mambo No 5“

Am 29. Juni geben sich im großen Festzelt so manch große Namen die Klinke in die Hand. So wird unter anderem die Hermes House Band zur Geburtstagsfeier aufspielen. Die Niederländer haben sich vor allem in den Neunzigern einen Namen mit partytauglichen Versionen großer Pop-Klassiker gemacht und dürften auch in Zechau mit eingängigen Hits wie „Country Roads“, „Live Is Life“ oder „Rhythm Of The Night“ für ausgelassene Stimmung sorgen.

Mit im Gepäck hat die Truppe mit Lou Bega ebenfalls keinen unbekannten. Auch zwanzig Jahre später schallt dessen „Mambo No 5“ noch regelmäßig aus den Boxen der Discotheken. Daneben, so kündigen die Veranstalter an, dürfte auch der gemeinsam mit der Hermes House Band aufgenommene Song „Snowgirl“ zu erleben sein.

Prince Damian, Gewinner der Staffel von 2016, hat sich zum DSDS-Klassentreffen angekündigt. Quelle: Agentur

DSDS-Klassentreffen im Festzelt

Und auch in der vermeintlichen zweiten Reihe tummeln sich so manche andere nicht ganz unbekannte Namen. Vor allem Freunde der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ dürften auf ihre Kosten kommen, haben sich doch mit Prince Damien – dem Staffelsieger von 2016 – sowie Maria Voskania, die ein Jahr später im Finale stand, gleich zwei Teilnehmer des Formats angekündigt. Zudem ist das Duo inzwischen sogar zum Trio angewachsen: Relativ spontan hat auch Thomas Katrozan, Finalist von 2016, seine Teilnahme am „Tanzfieber“ zugesagt. „Katze“ freut sich dabei nicht nur auf sein Wiedersehen mit Prince Damien, sondern dürfte auch den ein oder anderen Song seiner brandneuen EP „Schablone“ im Gepäck haben.

Schlagerfreunde dürften hingegen mit dem Auftritt von Feuerherz bestens bedient werden. Das Quartett schlägt dabei noch in eine zweite Kerbe und vermischt typische Schlagerelemente mit Boyband-Attitüde.

Thomas Katrozan hat seine Teilnahme spontan zugesagt. Quelle: Frank Prenzel

Party dient auch Nachwuchsgewinnung

Neben der guten Stimmung verfolgt die rauschende Geburtstagsparty allerdings noch einen zweiten, durchaus ernsteren Zweck. Denn der SV Blau-Weiß leidet, wie so viele Vereine der Region, unter Nachwuchssorgen, zählt derzeit gerade einmal noch 130 Mitglieder. Mit dem Fest verbinden die Organisatoren damit nicht zuletzt die Hoffnung, insbesondere jüngere Fußballfreunde für den Verein zu begeistern.

Tickets für das „Tanzfieber“ am 29. Juni sind ab 41 Euro unter anderem bei der Tourismusinformation Altenburger Land am Markt 10 in Altenburg erhältlich .

Von OVZ