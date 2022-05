Altenburg

Alle guten Dinge sind vier – zumindest wenn es um die Party zum internationalen Welttanztag in Altenburg geht. Nachdem 2019 Petrus keine Lust auf Open Air hatte und die darauffolgenden beiden Jahre nur Sparflamme möglich war, verwandelt sich die Mitte Altenburgs am Sonnabend endlich in einen großen Tanzmarkt, respektive ein Zentrum für Bewegung. Crew und Mitglieder des gleichnamigen Fitnessstudios aus Rasephas machen dem Publikum ordentlich Zumba unterm Hintern, heizen mit Latino-Rhythmen und Hula Hoop Einlagen ein. Auch bei jenen, die trotzdem seelenruhig ihre Erbsensuppe vom Ratskeller weiterlöffeln oder gänzlich unbeteiligt „nur“ zuzuschauen scheinen, wippt irgendwann der Fuß, zuckt an diesem Nachmittag früher oder später verdächtig die Hüfte.

Der Tanzmarkt bewegt sie alle und lässt die Hula Hoop Reifen kreisen. Quelle: Maike Steuer

Elf Gruppen, sechs Stunden Programm

Denn wenn elf ganz verschiedene, tanzbegeisterte Gruppen, Schulen und Vereine aus der Skatstadt und dem Altenburger Land gemeinsame Sache machen, klingt das nicht nur nach einer wahnsinnig guten Idee, es bewegt die wieder möglichen Massen von Menschen zwangsläufig – in die Stadt, in die Läden, wo es zur Familien Rallye des Mobilen Spielecafés Tierbilder zu finden gilt – und Schritt für Schritt sowieso bei Walzer- wie Salsa-Workshops in der MeinFischer Passage und anderen Mittanzaktionen.

Rock’n’Roll, Hip Hop und Ballett

In einen echten Tanzmarkt verwandelte sich Altenburgs Mitte am Sonnabend. Quelle: Maike Steuer

Die theoretischen Tänzer finden unterdessen reichlich Inspiration im eigentlichen Bühnengeschehen vorm Rathaus, das zwischen Hebefiguren à la Dirty Dancing mit den Rock’n’Roll Roadrunners aus Altenburg, gemeinschaftlichem Schreittanzen mit dem Altenburger Folkloreensemble zu Burlesque, Ballett, „Erlebnistanz“ aus Posterstein oder karnevalistischem Showtanz aus Wintersdorf munter hin und her springt. Ein entzücktes und überwiegend weibliches „Oooooh, wie süß“, begrüßt die jüngsten „Diamanten“, die mit Marienkäfer-Regenschirmen ausgestattet ihr Bestes geben. Für Angelika Lange und ihre „Energy Diamonds“ ist es der erste richtige Auftritt vor hunderten Leuten seit einer kleinen Ewigkeit. Für viele der ganz jungen Tänzerinnen und Tänzer aller Gruppen sogar der Erste ihres Lebens.

Kreatives Rahmenprogramm

Auch dieser Pinguin wurde am Stand der Farbküche bunt gestaltet. Quelle: Mario Jahn

Derweil verziert Lenia hochkonzentriert am Stand der Farbküche ihre türkise Pappmaché-Katze mit Goldschimmer und Strasssteinen. Die Achtjährige hat die Ruhe wieder weg, denn ihr Auftritt liegt bereits hinter ihr. „Wir haben einen Paartanz gezeigt“, erzählt die Schülerin der Freien Grundschule „Christian Felix Weise“. Aufregend sei das gewesen – vor allem davor. „Ich hab die ganze Zeit gehofft, dass mein Tanzpartner auch wirklich auftaucht, aber es hat alles super geklappt“, freut sie sich – und die stolze Oma nickt begeistert.

Diese Mal hat alles gepasst

In kleiner Besetzung, aber nicht minder laut: Samba-Zeit mit Como Vento. Quelle: Maike Steuer

Als gegen halb vier ein Großteil des Programms über die Bühne ist, die Auftritte „ihrer“ Kinder allesamt erfolgreich gemeistert sind und nur noch der Salsa-Workshop in der MeinFischer Passage auf sie wartet, steht Initiatorin und Mitorganisatorin Anja Losse vom Tanzraum die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. „Ich bin überwältigt, was hier los ist und froh, dass dieses Mal alles gepasst hat. So eine schöne Atmosphäre!“

Von Maike Steuer