Tanzsportmarathon im rappelvollen Pflug: Altenburger zeigen reife Leistung

Altenburg

Nach vielen, vielen Jahren endlich das Auftaktturnier vor heimischem Publikum bestreiten und so mit dessen Unterstützung im Rücken sowie natürlich einer Top-Leistung eine „Duftmarke“ für die neue Saison setzen – das war das Kalkül der Altenburger Formationstänzer. Es ist am Sonnabend voll aufgegangen. Alle drei Teams schafften im Tollhaus Goldener Pflug nach den Vorrunden den Einzug ins Große Finale und markierten damit ihren Anspruch auf vordere Plätze. Und Hunderte begeisterte Fans erlebten einen Tanzsportmarathon, über den man in der Skatstadt wohl noch lange reden wird.

Lange Schlange vorm Goldenen Pflug

Schon ab 12 Uhr, und damit zwei Stunden vor Beginn der Veranstaltung, standen die ersten an. Vor der Mehrzweckhalle bildete sich eine riesige Schlange, die auch allen unbeteiligten Passanten verkündete: Hier steigt gleich ein Event von Rang. Im Pflug waren folglich sämtliche Plätze auf den Traversen und im Parkett besetzt, auch gute Stehplätze begehrt. „Ein unglaublicher Anblick“, zeigte sich Turnierleiter Daniel Salomon fasziniert und bedankte sich zugleich bei allen ehrenamtlichen Helfern, die zum Gelingen einer solchen Mammutveranstaltung beitragen. Auch der Präsident des Thüringer Tanzsportverbandes, Bernhard Köhler, geriet ins Schwärmen: „Ich habe schon geahnt, dass die Halle voll wird, aber dass es so viele Zuschauer sind, hätte ich nicht geglaubt.“

Sie alle, darunter zahlreiche Ehrengäste, sollten ihr Kommen nicht bereuen und hielten in der übergroßen Mehrzahl sage und schreibe fünfeinhalb Stunden zur Stange. Denn es wurden die Auftaktturniere der 2. Bundesliga Süd Standard und der Regionalliga Süd Latein gemeinsam ausgetragen. Möglich wurde dies durch den im Vorjahr vom A-Team der Lateinformation im Relegationsturnier verpassten Aufstieg, so dass erste und zweite Mannschaft jetzt wieder in einer Liga um Meriten kämpfen. Sie taten das am Sonnabend überaus erfolgreich.

Da gibt’s kein Halten mehr: 1-1-2-1-1

Die Schützlinge von Birgit und Therese Schaller lieferten sich einen beherzten Kampf mit dem stärksten Konkurrenten, Schwarz-Silber Frankfurt, den die Skatstädter am Ende mehr als deutlich für sich entscheiden konnten. Der Aufschrei, der durch die Halle ging, als die fünf Wertungsrichter 1-1-2-1-1 zückten, dürfte wohl die Gebäudemauern durchdrungen haben. Jubel, Umarmungen, Tränen – auch die Beteiligten selbst ließen ihren Emotionen freien Lauf. „Gerechnet haben wir mit dem ersten Platz nicht, aber schon ganz dolle gehofft“, bekannte Birgit Schaller zur Siegerehrung. Und auch ihre Tochter Therese, die in Personalunion zugleich das B-Team unter ihren Fittichen hat, zeigte sich mit dem 4. Platz der noch so jungen Truppe „definitiv zufrieden“.

Zur Galerie An dieses Wochenende werden sich die Tanzbegeisterten in Altenburg noch lange erinnern: Vor einer grandiosen Kulisse im Goldenen Pflug meisterten die Altenburger Formationstänzer das Auftaktturnier.

Gleiches gilt für die Standardformation, die nun schon die dritte Saison in der zweithöchsten deutschen Liga tanzt, dies erneut zu Melodien aus „Die Schöne und das Biest“. Die acht Paare wussten Publikum und Wertungsrichter gleichermaßen zu überzeugen. Es wurde am Ende ein bemerkenswerter dritter Platz, hatten sich die Schützlinge von Henriette Schaller im Vorjahr doch noch mit Rang 6 begnügen müssen. „Wir freuen uns ganz sehr“, kommentierte sie eine Wertung, die unterschiedlicher kaum sein konnte: 3-2-3-4-1. Aber das ging den sechs anderen Paaren ähnlich.

Mit Jubel und stehenden Ovationen wurden die Altenburger Formationen von ihren treuen Anhängern für den gelungenen Start in die 2020er-Saison gefeiert. Schon am kommenden Sonnabend müssen sie in Darmstadt erneut beweisen, dass ein Auftakt zu Hause zwar von Vorteil sein kann, am Ende aber das Können den Ausschlag gegeben hat.

Teams des Formationsturniers A-Team Standard: Katharina Gentsch/ Maren Engberg und Markus Walter Lea Petzold und Lucas Moewes Jule Schnelle und Martin Fischer Kathrin Stschepanjak und Tom Niclas Rausch Ulrike Haberkorn und Mario Eiselt Emma Hupe und Jean Luc Petzold Amelie Kremser und Nico Gruchmann Vivien Bachmann und Robin Grunau Trainerin: Henriette Schaller A-Team Latein: Sophie Lehnert und Danny Bachmann-Schaller Hellen Hartung und Tom Böhme Jessy Baraneck und Sebastian Busch Mari Berthold und Johannes Lorenz Raphaela Haberkorn und Jannik Nastke Selina Geißler und Julius Schade Charlotte Bauer und Johannes Vogel Celina Gerth und Felix Zimmermann Trainerinnen: Birgit und Therese Schaller B-Team Latein: Chantale Bachmann und Nico Gruchmann Gioia Heppner und Robin Grunau Lisa-Marie Meyner und Moritz Klebs Pauline Kirsch und Mario Mahler Johanna Rackete und Pascal Müller Sarah Junghanns und Marius Neinert Vanessa Rüdiger und Yanis Schindler Antonia Richter und Tim Zwerenz Trainerin: Therese Schaller

Von Ellen Paul