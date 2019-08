Was lange währt, wird endlich angenommen: Das mag sich mancher Meuselwitzer zum Stadtrat am Mittwochabend gedacht haben. Im vierten Anlauf passierte der städtische Haushalt das Gremium. Damit ist der Weg für einige Investitionen in den verbleibenden Monaten des Jahres frei – für die Zukunft deuten sich jedoch bereits neue Probleme an.