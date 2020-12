Tatami in Schmölln: Das Freizeitbad leidet unter verschärften Maßnahmen

Schmölln

„Wir versuchen natürlich abzuwenden, dass es nach der Corona-Krise ein Bad weniger im Landkreis gibt“, sagt Severin Kühnast, Geschäftsführer der Stadtwerke Schmölln und des Freizeitbades Tatami. „Aber die Lage bleibt angespannt, ein Stück weit dramatisch.“

Ein Schild an der Eingangstür lässt keine Zweifel aufkommen: Das Tatami Schmölln ist geschlossen. Quelle: Mario Jahn

Anzeige

Seit dem 3. Dezember gelten im Landkreis strengere Regeln, um die anhaltend hohen Corona-Zahlen nicht noch weiter steigen zu lassen. Dazu gehört, dass Schwimmhallen, die seit November sowieso für das allgemeine Publikum gesperrt sind, nun auch für das Schulschwimmen tabu sind. Damit bricht im Tatami in Schmölln auch der letzte Posten weg. „Im Dezember hätte eigentlich noch mehr Schulschwimmen stattfinden sollen, denn die Schulen waren froh, Schwimmunterricht nachholen zu können“, erzählt Kühnast.

„Ich kann nicht einfach den Stöpsel ziehen“

Jetzt ist das Bad komplett zu. Damit sind seine Mitarbeiter auch alle in Kurzarbeit. „Wir müssen schauen, wo wir so weit wie möglich mit den Kosten runterkommen. Und das Personal macht natürlich einen großen Kostenblock aus.“ Denn die Kosten für das Bad laufen weiter. „Wir befinden uns im Standby-Modus. Aber ich muss täglich das Wasser beproben“, so Kühnast.

Das Wasser abzulassen würde sich nur lohnen, wenn man auf einen längeren Zeitraum planen könnte. „Ich kann nicht einfach wie in der Badewanne den Stöpsel ziehen. Das ist komplexer.“

Mit der Pandemie hat das Bad eine halbe Million verloren

Kühnast will trotzdem versuchen, die Schließzeit im Dezember weitgehend zu nutzen, aber: „Alle großen Reparaturen, die man im laufenden Betrieb nicht macht, haben wir schon in der großen Pause im Frühjahr erledigt. Jetzt fehlt nur noch Kleineres.“ Für diese Reparaturen hatte das Bad sogar mehr Geld ausgegeben als üblicherweise.

Durch die Pandemie hat das Tatami mittlerweile eine halbe Million Euro zusätzlich verloren. „Das sind letztlich die letzten Ersparnisse gewesen, die wir noch hatten.“

Schon seit zwei Jahren erhält das Tatami Zuschüsse von der Stadt Schmölln – der Bedarf an Zuschüssen hat sich durch die aktuelle Situation noch gesteigert.

Kühnast sorgt sich um gesellschaftliche Rolle des Bads

„Wir hoffen, dass wir noch Anspruch auf Novemberhilfen geltend machen können. Aber die sorgen auch nur dafür, dass man ein bisschen länger durchhält.“

Wenn das im Januar so weitergehe, dann sei die Stadt Schmölln gefragt, mehr Geld zuzuschießen. „Aber die Stadt kämpft selbst mit den Einnahmen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Insolvenz rutschen“, stellt Kühnast klar. „Wir versuchen optimistisch zu denken.“

Die ernste Lage sieht der Stadtwerkechef jedoch nicht nur im Finanziellen: Er ist um die gesellschaftliche Rolle besorgt, die das Freizeitbad innehat.

Unterstützung für das neue Jahr: Gutscheinverkauf

„Es wäre schon gut gewesen, wenn in dieser Zeit mehr Kinder schwimmen gelernt hätten. Denn so kann sich der Trend verstärken, den wir momentan sehen: Kinder können nicht richtig schwimmen, gehen unter, ertrinken vielleicht sogar.“ Vor allem die Kinder würden die Auswirkungen dieser Schließung zu spüren bekommen.

Um zumindest einen Teil der fehlenden Einnahmen zu kompensieren, bietet das Tatami jeden Freitag vor Weihnachten zwischen 9 und 12 Uhr an der Kasse einen Gutscheinverkauf an. Alternativ können die Gutscheine auch telefonisch unter 034491 583366 bestellt werden.

„Bei den Gutscheinen zeigen wir auch Kulanz. Wenn jemand einen Gutschein aus dem November einlösen will, der eigentlich abgelaufen wäre, kann er das im neuen Jahr natürlich nachholen“, betont Kühnast. Bis jetzt wird das Angebot zögerlich angenommen, aber der Geschäftsführer setzt auf das aufkommende Weihnachtsgeschäft.

Am 15. Dezember 2006 wurde das Tatami in Schmölln feierlich eingeweiht. Jetzt droht der Einrichtung sogar die Insolvenz. Quelle: Mario Jahn

Am 15. Dezember 2006 wurde das Tatami in Schmölln feierlich eingeweiht. Jetzt droht der Einrichtung sogar die Insolvenz. Quelle: Mario Jahn

Von Katharina Stork