Tatort Supermarkt: Aufmerksame Zeugen schnappen Handtaschendieb in Meuselwitz

Couragierte Augenzeugen haben am Samstag in Meuselwitz einen Handtaschendieb beobachtet und prompt festgehalten. Die hinzugerufene Polizei nahm den Mann fest.

Der Diebstahl hatte sich gegen 10.45 Uhr in einem Supermarkt am Baderdamm abgespielt, berichtete am Sonntag die Polizei. Ein 23-Jähriger hatte dort zusammen mit einer derzeit noch unbekannten Mittäterin in der Handtasche einer 77-Jährigen lange Finger gemacht. Gestohlen wurden das Portemonnaie mit Dokumenten, die Geldkarte sowie Bargeld.

Anderen Einkäufern blieb das allerdings nicht verborgen. Zumindest den Mann konnten sie schnappen und der Polizei übergeben. Die bestohlene Seniorin erhielt das komplette Beutegut noch vor Ort wieder zurück. Den bereits polizeibekannten Täter erwartet nun ein Strafverfahren.

