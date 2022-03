Taxibranche im Altenburger Land kämpft ums Überleben

Altenburg

Trotz immens gestiegener Spritpreise zahlen Fahrgäste im Altenburger Land derzeit noch den üblichen Taxipreis. Denn dieser ist an eine Tarifordnung geknüpft. Und das macht vor allem den Taxiunternehmen zu schaffen.

Tarife werden vom Landkreis festgelegt

Die Taxitarife legen jede Kommune und jeder Landkreis selbst fest. Die letzte Anpassung gab es am 1. September. Die Grundgebühr eines Taxis liegt im Altenburger Land aktuell bei 3,70 Euro, der Kilometerpreis zwischen 2,20 und 2,70 Euro. Wann der Tarif angesichts der stark gestiegenen Spritpreise und der Erhöhung des Mindestlohns überprüft und angepasst wird, kann das Landratsamt aktuell noch nicht sagen. Ein Termin stehe noch nicht fest, heißt es.

„Einige werden aufhören müssen“

Wie dramatisch die Lage für die Taxibranche in Thüringen ist, macht Daniel Schwuchow deutlich. Er ist Vorstandsvorsitzender des Landesverbands des Verkehrsgewerbes für den Personenverkehr und leitet in Erfurt selbst ein Taxiunternehmen. „Einige werden aufhören müssen“, sagt er. „Das Geschäft war ohnehin schon schwierig nach zwei Jahren Pandemie.“ Seitdem sei die Zahl der Fahrgäste im städtischen Raum um etwas 40 bis 60 Prozent eingebrochen. Zwar gebe es täglich Stoßzeiten, die aber den Rest des Tages finanzieren müssten. Schwuchow selbst habe mit finanziellen Problemen zu kämpfen und könne keine Rücklagen mehr bilden.

Für alte und kranke Menschen essenziell

Das Taxigewerbe könne zwar bei der Kommune Tarifanträge einreichen, bis diese umgesetzt werden, könne es aber bis zu einem Jahr dauern. Um die gestiegenen Kosten auszugleichen, bräuchte es laut Schwuchow eine Erhöhung des Preises um 40 Prozent. „Wir wollen nicht, aber wir müssen“, fügt er hinzu. „Der Kunde kann sich das irgendwann nicht mehr leisten.“ Bislang werde dieses Problem von der Politik aber weitestgehend ignoriert. „Wir brauchen Subventionen“, sagt er. Immer wieder versuche er darauf aufmerksam zu machen, wie viele Menschen auf Taxis angewiesen sind. „Wir sind für alte und kranke Leute essenziell wichtig.“

Madeleine Dreyer betreibt einen privaten Fahrdienst in Gößnitz.

Madeleine Dreyer betreibt einen privaten Fahrdienst in Gößnitz. Sie ist damit von der Taxi-Tarifordnung unabhängig. Dreyer legt ihre Preise selbst fest, orientiert sich dabei aber an den geltenden Taxipreisen. In der letzten Zeit habe sie ihre Preise wöchentlich neu kalkuliert. Der Preis für eine Fahrt bei ihr sei um etwa 20 Prozent gestiegen. „Denn der Spritpreis macht gut 50 Prozent des Preises aus“, sagt sie. Die Fahrgäste seien aber sehr verständnisvoll. „Die wissen, was los ist. Die meisten schimpfen über die eigenen Energiepreise.“ Der Grundpreis für die Taxis müsse laut Dreyer von 3,70 auf 4,10 Euro ansteigen. Das werde aber frühestens im Herbst passieren, sagt sie.

Arbeitszeit verringern, Fahrten verbinden

Auch der Taxibetrieb von Janet Riese in Meuselwitz hat mit den gestiegenen Kosten zu kämpfen. „Es ist nicht mehr rentabel“, sagt sie. „Und es ist schon soweit, dass die Kunden sogar danach fragen.“ Da sie an den Tarifen nichts ändern kann, könne sie nur ihre Arbeitszeit dezimieren. „Wir versuchen, Fahrten zusammen zu legen. Das klappt mal bei zehn Fahrten, bei zwei aber nicht.“ Für sie selbst bleibe kaum Geld über. Denn das, was übrig ist, geht an ihre Angestellten.

Michael Beer betreibt seit vielen Jahren einen Taxibetrieb in Altenburg. Gemeinsam mit den elf anderen Unternehmen im Landkreis will er nun einen Antrag an den Landrat stellen, um die Tarifordnung zu erhöhen. „Wir hoffen, dass es dann zum 1. Oktober höhere Fahrpreise gibt.“ Trotz steigender Kosten würden sich die Umsätze im Taxigewerbe ja nicht erhöhen. Seit Beginn der Pandemie seien alle Eigenkapitalreserven aufgebraucht worden. „Kein Geld für Investitionen“, sagt er. „Wir haben gedacht, dass sich jetzt im Frühjahr alles beruhigt – aber nein.“

Laut Beer brauche es höhere Fahrpreise.

Laut Beer brauche es höhere Fahrpreise. Andernfalls werde der ein oder andere Anbieter pleite gehen. „Das Angebot wird ausgedünnt und die Fahrgäste werden länger warten müssen.“ Wie hoch die Preissteigerung sein muss, möchte er noch nicht sagen. „Wenn wir das richtig kalkulieren und ich Ihnen den Preis sage, dann denken Sie: Der spinnt.“

