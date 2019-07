Pahna

Am Sonnabend fand wieder das traditionelle Fischerstechen in Pahna statt, das mittlerweile 25. Dieses Mal waren drei Mannschaften angetreten: „Die Dauercamper“, „Die Pahnaer Seepferdchen“ und „Der Angler- und Fischereiverein“. Letztere sind auch die Ausrichter des Festes. Die Männer und Frauen um Torsten Büttner legen Wert auf Gemeinnützigkeit bei der Gestaltung des bewährten Festes. Dazu muss man wissen, dass der Ausrichter, der Fockendorfer Angelfischerverein 1989 e.V., vor genau 30 Jahren gegründet wurde. Es gab also dieses Mal gleich zwei Jubiläen zu feiern.

Im vergangenen Jahr kämpften sechs Teams um den Pokal. Dem Wetter geschuldet, waren es dieses Jahr lediglich drei. Sieger wurden „Die Dauercamper“ – sie konnten die Trophäe schon zum dritten Mal in Folge nach Hause beziehungsweise auf den Zeltplatz bringen.

Spannender Kampf um den zweiten Platz

Den zweiten Platz ergatterte sich „Der Angler- und Fischereiverein“. Dabei kam richtig Spannung und auch sehr viel Spaß auf. Jedes Mal fielen beide Kämpfer gleichzeitig ins Wasser, so dass die Wettkämpfe zwischen den Zweit- und Drittplatzierten zweimal wiederholt werden mussten – da waren sich Kommentator Hans-Peter Koenig und das Publikum einig.

Dieses Mal nahm auch eine Frau teil. Katrin Glöß versicherte: „Ich bin ein vollständiges Mitglied des Teams und nicht nur die Quotenfrau.“ Sie freute sich, dass ihre Mannschaft den dritten Platz erreicht hatte. „Immerhin haben wir es aufs Siegertreppchen geschafft“, strahlte sie. Dazu beigetragen hat sicher auch Manfred, das Maskottchen, ein großer friedlicher Hund. Es gab auch eine richtige Fangruppe mit Wimpeln und Trommel, die „Die Pahnaer Seepferdchen“ lautstark unterstützte.

Ansprechendes Rahmenprogramm

Außer den Wettkämpfen gab es in Pahna viel zu sehen und zu genießen. Trotz des etwas wechselhaften Wetters hatten sich viele Schaulustige eingefunden, die die legendäre Fischsuppe, Räucherfisch oder andere Köstlichkeiten – wie Kesselgulasch oder auch Roster und Mutzbraten – genießen wollten. Sie ließen sich dabei auch nicht von einer langen Schlange am Stand der Feuerwehr Fockendorf abhalten, wo das Essen in den Kesseln brodelte beziehungsweise auf dem Rost schmorte.

Die Lose der beliebten Tombola waren ebenfalls recht schnell ausverkauft. Und auch „Mode Nr. 1“ hatte ein Freiluft-Geschäft aufgebaut und begeisterte die Besucher mit einer Modenschau und – dem Anlass gemäß – mit günstigen Preisen.

Hüpfburg blieb unausgepackt

Allerdings gab es einen Wermutstropfen für alle, die sich auf die angekündigte Hüpfburg gefreut hatten – vor allem die Jüngsten. Sie wurden enttäuscht. Denn diese musste leider unausgepackt bleiben, weil das Wetter zu unsicher schien und eine nasse Hüpfburg nicht zurückgegeben werden kann.

Für kommendes Jahr wird deswegen auf besseres Wetter gehofft – und auch darauf, dass sich dann wieder mehr Teams finden, die auf den wackeligen Booten beim Fischerstechen gegeneinander antreten wollen.

Von Christiane Leißner