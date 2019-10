Technisches Hilfswerk Altenburg strukturiert sich um

Altenburg

Der Ortsverband Altenburg vom Technischen Hilfswerk wird in den kommenden Jahren technisch aufgerüstet. „Der Bund hat Anfang September dazu die entsprechenden Beschlüsse gefasst, um das THW auf die veränderten Herausforderungen im Bevölkerungsschutz, wie zum Beispiel im Bereich der Kritischen Infrastruktur, kurz Kritis, einzustellen“, erörtert der hiesige Ortsbeauftragte Ronald Reiß. Das sehr bürokratisch klingende Wortungetüm basiert auf handfesten Fakten. „Wir erleben ein verändertes sicherheitspolitisches Umfeld sowie sich mehrende Naturkatastrophen, die alle Rettungs- und Hilfsdienste vor größere Herausforderungen stellen“, erörtert Reiß.

Organisatorische Neuausrichtung

Deshalb hat das Bundesinnenministerium als Dienstherr des THW die „Konzeption Zivile Verteidigung“ erstellt, die jetzt bundesweit in allen Ortsgruppen umgesetzt werden soll. Was derart martialisch klingt, soll vielmehr die Effizienz des Hilfswerkes in den unterschiedlichsten Gefahrenlagen effizienter machen. „Besonders ausgebaut wird die Einsatzfähigkeit des THW in den Bereichen Logistik und Kritis“, so der Ortsbeauftragte weiter. Das Hilfswerk und damit auch der Altenburger Ortsverband soll künftig schneller bei Gefahren- und Katastrophenlagen reaktionsfähig sein.

Technische Zusatzausstattung

Unter anderem gilt dies für den gesamten begleitenden Bereich, wie die Stellung von Unterkünften nebst Sanitäranlagen und die Versorgung anderer Rettungs- und Hilfsdienste. „Die Erfahrungen der Vergangenheit – im Altenburger Land konkret die großen Hochwasser 2002 und 2013 – haben gezeigt, dass gerade in diesem Bereich Reserven liegen oder es zu Überschneidungen kam, die letztendlich andernorts Zeit kosteten“, erklärt Reiß. So werde der Altenburger Ortsverband in den kommenden Jahren beispielsweise mit zusätzlichen Zelten, einer mobilen Tankanlage für 450 Liter Treibstoff und einem Ein-Tonnen-Boot ausgestattet. Auch ein neues Zugfahrzeug für den Transport soll den Fuhrpark ergänzen.

Neue Fachgruppe entsteht

Auch personell wird es Umstrukturierungen geben. Während die Fachgruppe Elektroversorgung sowie die erste Bergungsgruppe unverändert bleiben, wird die in Altenburg angesiedelte zweite Bergungsgruppe aufgelöst und in die Fachgruppe „Notversorgung und Notinstandsetzung“ umgewandelt. Dies geschieht bundesweit in allen 668 Ortsgruppen. Den Mitgliedern der Gruppe obliegen künftig im Ernstfall folgende Aufgaben: Beleuchten, Elektro- und Pumparbeiten, Gefahrguttransport, Menschen- und Gütertransport, Notunterkünfte und Notversorgung für Einsatzkräfte sowie technische Hilfe jeglicher Art.

Mitstreiter jederzeit gesucht

Eine personelle Aufstockung des Ortsverbandes geht mit der neuen Aufgabenstruktur allerdings nicht einher. „Wir sind mit derzeit 34 Helfern zwar recht gut aufgestellt, suchen aber jederzeit neue Mitstreiter. Vor allem für die neuen Aufgaben, die auf uns zukommen oder verstärkt in unseren Bereich fallen“, so Reiß. Räumlich reichen vorerst die Unterstellmöglichkeiten für die Technik zwar aus. Wenn aber die Zusatzausrüstung geliefert wird, könnte es durchaus passieren, dass der Platz eng wird und im Freien geparkt werden muss. Aber darüber sind noch keinerlei Entscheidungen getroffen, so Reiß.

Mehr Informationen zum THW Altenburg unter www.thw-altenburg.de

