Altenburg

Der Landesverband des Technischen Hilfswerks ( THW) will sich erweitern. Wie der zuständige Landesbeauftragte der einzigen in Altenburg ansässigen Bundesbehörde, Manuel Almazor, auf OVZ-Nachfrage erklärte, plant das THW, die derzeit 25 hauptamtlichen Stellen perspektivisch auf 45 zu erhöhen. Dafür ist die aktuell in einer Villa in der Geschwister-Scholl-Straße befindliche Geschäftsstelle jedoch zu klein. Die Folge: Das THW sucht in der Skatstadt zusätzliche Räume.

Drei Varianten im Topf – Bahnhof wohl Favorit

Das Altenburger City Center ist im Gespräch als Zweitstandort für die THW-Landesgeschäftsstelle. Quelle: Mario Jahn

Nach OVZ-Informationen liegen dafür drei Ideen auf dem Tisch. Die erste ist ein Einzug ins derzeit weitgehend leerstehende Altenburger City Center ( ACC) am Kunstturm. Diese Variante soll aber wegen unzureichender Parkmöglichkeiten in der Prioritätenliste schon wieder nach hinten gerutscht sein. Auch ein kompletter Neubau im Gewerbegebiet Nordost an der Leipziger Straße befindet sich demnach im Topf. Direkt gegenüber der früheren Fräger-Halle, die jetzt von der Präzisionstechnik Altenburg genutzt wird, wäre für Büros und Co. ausreichend Platz. Weiterer Vorteil: Die Gestaltung der Innenräume könnte exakt auf die Bedürfnisse des THW ausgerichtet werden. Allerdings wäre ein Neubau auch die teuerste Alternative.

Auch die leerstehende Fläche im Gewerbegebiet in Altenburg-Nordost an der Leipziger Straße ist für einen Neubau im Rennen. Quelle: Mario Jahn

Daher kristallisiert sich die dritte Variante als Favorit heraus. Dabei handelt es sich um Räume im – wie auch das ACC – aktuell zum Großteil leer stehenden Altenburger Bahnhof. Dort gäbe es nicht nur ausreichend Platz und Parkplätze, sondern mit dem Zug- und Busanschluss, dem Bahnhof-Center und weiteren Geschäften auch weitere Argumente. Stefan Steinert, der Geschäftsführer der Aedificia Infrastruktur- und Entwicklungsgesellschaft, der das Gebäude in der Wettiner Straße gehört, wollte sich dazu auf Nachfrage aber nicht äußern.

Bundesanstalt bestätigt Vorschlag für zweiten Standort

Der Altenburger Bahnhof kristallisiert sich als Favorit für die neue THW-Außenstelle heraus. Quelle: Mario Jahn

Dass diese Vorschläge zumindest im Topf sind, dementiert beim THW niemand. Darüber hinaus verweist die Bundesbehörde aber an die mit der Suche betraute Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). „Das THW hat die BImA im vergangenen März beauftragt, für ihre Geschäftsstelle zusätzliche Räume zu finden“, teilte die Behörde mit Sitz in Bonn auf eine Anfrage hin mit. Grund der Suche nach einem zweiten Standort sei, dass die bestehenden Kapazitäten in der Geschwister-Scholl-Straße erschöpft seien und dort kein weiteres Personal mehr untergebracht werden könne. „Die BImA hat dem THW hierzu Anfang Juni einen Vorschlag gemacht.“

Dabei soll es sich um den Altenburger Bahnhof handeln. Allerdings will die BImA „wegen der laufenden Verhandlungen mit dem Vermieter“ momentan „keine weiteren Angaben“ zu Details der Suche oder den infrage kommenden Örtlichkeiten machen. Sollte die Suche nach einem Mietobjekt jedoch scheitern, käme dem Vernehmen nach auch der Neubau wieder aufs Tableau.

Wirklich Sinn macht dieser aber nur, wenn dort alle Mitarbeiter der THW-Landesgeschäftsstelle Sachsen/ Thüringen untergebracht würden. Das dementiert die BImA allerdings aktuell: Man kann „nicht bestätigen, dass für die Landesgeschäftsstelle ein neuer und gemeinsamer Standort für alle Mitarbeiter gesucht wird. Die BImA kann nur tätig werden, wenn ihr ein entsprechender Auftrag des THW vorliegt. Dies ist jedoch bislang nicht der Fall.“

THW-Landesbeauftragter: 20 zusätzliche Stellen geschaffen

Auch das THW selbst gibt sich zu einem neuen Standort noch zugeknöpft. „Da ist einiges in der Prüfung, aber für konkretere Aussagen ist es noch zu früh“, sagte der Landesbeauftragte Almanzor dazu. „Aber bei der Suche nach einer Lösung hat uns die Stadt und hier speziell die Wirtschaftsförderung unterstützt.“ Die Entscheidung überlasse er der BImA. „Wir sind eine Bundesbehörde. Wenn wir Platzbedarf haben, dann melden wir den bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Erfurt an, die sich dann um alles weitere kümmert und prüft, ob es sinnvoll ist, eine Immobilie zu mieten oder neu zu kaufen.“

Deutlicher wird Almanzor jedoch bei der Begründung des Platzbedarfs. „Der Bundestag hat dankenswerterweise dazu die entsprechenden Beschlüsse gefasst, den Katastrophenschutz nachhaltig zu stärken“, erklärte der zuständige Landesbeauftragte. Damit sei auch eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl verbunden. Schon seit 2014 sei bundesweit die Anzahl von 803 hauptamtlichen THW-Mitarbeitern auf aktuell rund 1600 angestiegen. „In diesem Zusammenhang wurden die notwendigen Stellenpakete geschaffen“ so Almanzor weiter. „Unsere Zielstellung als Landesverband ist es, auf eine Zahl von 45 zu kommen und uns ist klar, dass wir etwas tun müssen.“

Von der Skatstadt aus werden die THW-Einsätze von insgesamt 3000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in 34 Ortsverbänden in den Freistaaten Sachsen und Thüringen koordiniert und geführt. Denn seit 23 Jahren befindet sich in einer Villa in der Geschwister-Scholl-Straße der am 29. Juni 1996 gegründete THW-Landesverband Sachsen und Thüringen. Arbeiteten hier anfangs 13 Beschäftigte hauptamtlich in der Bundesbehörde, so stieg deren Zahl auf aktuell 25.

Von Thomas Haegeler und Jörg Wolf