Beidseitig der 1000-jährigen Eiche in Nöbdenitz sind am Dienstag zwei 13 Meter hohe Säulen gesetzt worden. Und auch in den kommenden Tagen ist noch einiges zu tun, um die Standsicherheit des Baumes zu erhöhen. Bei den Fundamentarbeiten gab es außerdem einen Überraschungsfund.