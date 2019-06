Tegkwitz

„Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon.“ Mit diesen Worten des Augustinus Aurelius leitet die Autorin Waltraud Seidel ihre Reiseerzählungen ein. Leseratten genügt diese eine Seite nicht. Und die DDR hatte viele Leseratten. Kann aber so eine Leseratte die oberen Regalteile nicht erreichen, so holt sie ihren Lesestoff eben aus erreichbarer Höhe. Und genau so machten es die Reiselustigen der DDR. Sie bereisten die Weltteile, die ihnen offen standen. „Eingesperrt!? – Reiselust und Reisefrust in der DDR“: Das neue Buch der Tegkwitzer Autorin – soeben erschienen – macht den Tourismus-Alltag in der Deutschen Demokratischen Republik zum Thema.

Wer da unbedingt in den Alpen klettern, Paris, London oder gar New York besuchen wollte, der fühlte sich wohl eingesperrt. Wer stattdessen die Berge der Hohen Tatra oder des Riesengebirges besteigen, Prag statt Paris, Krakau statt London besuchen und seinen Badeurlaub am Balaton statt auf Mallorca verbringen wollte, für den gab es auch als DDR-Bürger wunderschöne Reiseziele. Eingesperrt oder eingeschränkt? Der Leser selbst soll entscheiden.

Reisen in der DDR ? Die Wiener staunten

Als Waltraud Seidel mich in Wien besuchte, erzählte sie bei einem Treffen mit Freunden über einstige Urlaubserlebnisse in der Hohen Tatra, am Schwarzen Meer, in Polen, in Ungarn. Meine Wiener Freunde wurden neugierig. Dann fragten sie nach: „Ja, konntet ihr denn reisen? Wart ihr nicht eingesperrt?“ Schließlich die Aufforderung, das müsse doch aufgeschrieben werden. Und wer könnte das besser als eine Zeitzeugin, noch dazu eine bewährte Autorin?

Jetzt liegt das im Karina-Verlag Wien erschienene Buch vor mir. Ein aufschlussreiches historisches Dokument einer Zeitzeugin. Spannend und unterhaltsam wird ein wesentlicher Abschnitt osteuropäischer Geschichte illustriert. Die Reiseerlebnisse erweisen sich als geeigneter Rahmen, in dem die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des DDR-Alltags sowie die Bedürfnisse, Freuden und Frustrationen vieler Menschen abgebildet werden. Mit ihrem lebhaften und kurzweiligen Erzählstil ist es der Autorin auf einzigartige Weise gelungen, ein Stimmungsbild des Lebens in der DDR zu vermitteln.

"Eingesperrt?! Reiselust und Reisefrust in der DDR“, ein Buch von Waltraud Seidel Quelle: Karina Verlag

Informativ und abwechslungsreich auch die Schilderungen über sehenswerte Städte, bemerkenswerte Architektur und historisch Wichtiges, inklusive interessanter Sagenwelten der bereisten Länder. Es beginnt mit ihrer ersten Auslandsreise, 18-jährig, als Klassenfahrt nach bestandenem Abitur in der Altenburger Karl-Marx-Oberschule. Und für die Leser in unserer Region ist der häufige Bezug auf ihr geliebtes Altenburg nicht zu übersehen, das Waltraud Seidel seit ihrem fünften Lebensjahr zur zweiten Heimat geworden war.

Gern wird sie das Buch wieder in Lesungen vorstellen, damit sich Interessierte an alte Zeiten erinnern können und junge Menschen authentisch davon erfahren, wie man in der DDR reiste.

Von Arnhild Kump