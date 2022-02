Während in Leipzig an jeder Ecke ein Cityflitzer steht, fehlt in Altenburg davon jede Spur. Wer nicht mit dem eigenen Auto fahren will, ist auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Doch warum gibt es in der Skatstadt keine Carsharing-Angebote? Ein ehemaliger Privatanbieter und ein Profi-Unternehmen nennen Gründe.