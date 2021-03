Test-Chaos und Impf-Desaster: Das sagen die Altenburger Parteichefs zum Politik-Versagen

Altenburg

Test-Chaos, Impf-Debakel, Masken-Skandale, persönliche Verfehlungen und kaum Perspektiven hin zu einem einigermaßen normalen Leben. So sehen viele die derzeitige Lage. Doch wie bewerten die Parteichefs im Altenburger Land das Agieren oder das Versagen der Politik auf Kreis-, Landes- und Bundesebene? Die LVZ sprach mit ihnen:

Der Kreischef der Linken, Ralf Plötner: „Viele fragen mich: Wo ist eigentlich Landrat Uwe Melzer?“ Quelle: Thomas Haegeler

Dass sich Politiker tatsächlich in dieser Krise am Maskenverkauf bereichert haben, ist für Ralf Plötner eine Skandal und entsetzlich. Der Kreisvorsitzende der Linken vermisst hier vor allem eine deutliche Distanzierung und eine glaubhafte Auseinandersetzung von CDU-Kreischef Christoph Zippel und des Landrates als CDU-Mitglied, sagte Plötner. Ohnehin sei Melzer in der Krise so gut wie nicht sichtbar. „Viele Leute fragen mich: Wo ist der eigentlich?“. Melzer vertrete keine Position, die Orientierung gebe. Stattdessen tue er in seinen wenigen Ansprachen so, als liefe alles perfekt. Das sei es aber nicht so und das verunsichere die Leute und mache sie auch nachlässiger, kritisiert Plötner. Auch bei den Tests in der Fläche, in Schulen und Kitas hinke der Landkreis hinterher.

SPD-Kreisvorsitzende Katharina Schenk: Der Maskenskandal der Union offenbar eine moralische Verwahrlosung. Quelle: Ronny Seifarth

Als moralische Verwahrlosung bezeichnet Katharina Schenk den von einstigen Unions-Politikern verursachten Masken-Skandal. Deswegen im Bund die Koalition platzen zu lassen, hält die SPD-Kreisvorsitzende aber für falsch, weil es dann nicht mehr möglich sei, Fortschritte zu erzielen. Als heilsam empfindet sie, dass Oberbürgermeister André Neumann sich von der Affäre klar distanziert habe. Solche öffentlichen Worte vermisse sie derzeit vom Landrat und auch vom CDU-Kreischef. Deutliche Äußerungen und eine Orientierung von Melzer in der Krise vermisse sie ohnehin, gerade in Situationen, die sich ständig ändern, sagte Schenk. Weil Melzer als Sprachrohr und Führungsfigur in der Krise ausfällt, werde zum Beispiel auch das Testzentrum des Kreises nicht so gut genutzt, wie es möglich wäre. „Und was sollen Eltern damit anfangen, wenn er sagt, die Schulen auflassen zu wollen, das aber erst mit dem Land absprechen muss? Nichts.“, kritisiert sie. „Alle wollen gut durch die Krise kommen. Mit solchen Leistungen wird das nichts.“

CDU-Kreischef Christoph Zippel: „Die rot-rot-grüne Landesregierung hat in der Krise total versagt.“ Quelle: Mario Jahn

Für CDU-Kreischef Christoph Zippel hat vor allem die rot-rot-grüne Landesregierung in der Krise total versagt, weil sie die Landkreise und Kommunen im Stich lässt, völlig chaotisch regiert und keinerlei verbindliche Vorgaben macht. Jüngstes Beispiel war die vom Bildungsministerium verfügte Schließung der Schulen ab einer Inzidenz über 200, die danach vom Sozialministerium wieder kassiert wurde. Um Testkonzepte müssten sich die Kreise selbst kümmern, so wie sich auch Thüringen nicht aktiv um Tests gekümmert habe, so wie andere Bundesländer. Ramelow lasse die Kosmetikstudios wieder öffnen, sagt aber nicht, wie dort getestet werden muss. Von Staatsversagen auf Bundesebene oder einem Impfchaos zu reden, „ist maßlos übertrieben“, sagte Zippel. Deutschland stehe bei den verabreichten Impfdosen weltweit auf Platz sieben, noch vor Israel.

Den Masken-Skandal bezeichnet er als Verfehlung einzelner. Seine Partei habe dies ausgiebig verurteilt, das müsse nicht jeder Kreischef wiederholen. Allerdings räumte Zippel ein, dass die Kommunikation des Landratsamtes und auch des Landrates problematisch sei. Das sei sicher eine Schwäche, die man abstellen müsse, um mehr auf die Sorgen der Menschen einzugehen und ihnen die Ängste zu nehmen.

FDP-Kreischef Marco Thiele: „Wir dürfen nicht mehr stur auf die Inzidenzen starren.“ Quelle: Thomas Haegeler

„Diese Situation als Chaos zu bezeichnen, ist durchaus gerechtfertigt“, meint Marco Thiele. Beim Thema Staatsversagen spiegele die Leistung der Landesregierung auch die des Bundes wider, wird der FDP-Kreisvorsitzende deutlich. Da wirke Erfurt für ihn sogar noch planloser. Auch der Maskenskandal der CDU sei unerträglich. Hier müsse die Union klar Schiff machen, um vor allem in der Zukunft wieder an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. „In den letzten Monaten ist wirklich sehr sehr viel schiefgelaufen.“ Deswegen sei es um so wichtiger, den Menschen und den Betrieben jetzt eine verlässliche Perspektive zu geben. Dazu müsse man endlich nicht mehr nur stur auf Inzidenzen starren und sich stattdessen auf ein Leben mit dem Virus einstellen, „das uns noch lange beschäftigen wird“, fordert Thiele.

Von Jens Rosenkranz