Testpflicht vergrault Friseur-Kunden im Altenburger Land

Altenburg/Lucka/Wintersdorf

Es war, als hinge das gesamte Seelenheil der Deutschen an einem Friseurbesuch. So jedenfalls fühlte es sich zumindest an, als Anfang März nach zweieinhalb Monaten Schließung die Salons wieder öffnen durften. Die Figaros auch im Altenburger Land konnten sich vor Anrufen kaum retten, die Auftragsbücher waren prall gefüllt.

Doch vor gut drei Wochen nahm das Interesse an Friseurbesuchen schlagartig ab. Der Bund hatte Ende April das Infektionsschutzgesetz verschärft: Zum Haareschneiden wurde in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einem 7-Tage-Inzidenz-Wert von mehr als 100 ein negativer Schnelltest nötig. Das sollte mehr Sicherheit bieten. Doch zahlreiche Kunden schrecken davor zurück: Ein zu Hause selbst durchgeführter Test reicht nämlich nicht aus, wie die Handwerkskammer Ostthüringen ausdrücklich betont. Unter ihrer Service-Hotline gibt es immer wieder Anfragen von Friseuren dazu, wie Undine Wachsmann weiß. Ihre klare Antwort: Der Test muss unter Aufsicht erfolgen, etwa direkt vor Ort unter den Augen des Friseurs oder in einem Testzentrum, eine Zertifizierung inklusive. Das Ergebnis ist 24 Stunden lang gültig, ein PCR-Test 48 Stunden.

Kunden warten ab

Im Zuge der Lockerungen für vollständig Geimpfte sowie Genesene wurde für sie ab 10. Mai die Testpflicht bei den Friseuren wieder aufgehoben. Genutzt hat es Letzteren, das ergab eine LVZ-Umfrage, relativ wenig. Noch immer haben sie mit der in dieser Dimension nicht erwarteten Zurückhaltung der Kunden zu kämpfen. „Wir verzeichnen 40 bis 50 Prozent Umsatzeinbußen“, hat beispielsweise der Altenburger Friseurmeister Hans-Martin Heinig errechnet. Vor allem für die Älteren, noch nicht geimpften Kunden sei das sehr umständlich. Viele hätten ihm unmissverständlich klar gemacht: Wir kommen erst wieder, wenn wir uns nicht mehr testen lassen müssen. Wer nicht auf Arbeit vorzeigbar sein müsse, der warte ab. Denn Gaststätten- oder Theaterbesuche sind ebenso wenig möglich wie Feierlichkeiten im Familienkreis, die sonst einen Friseurbesuch nach sich ziehen würden. „Wir bieten zwar einen kostenpflichtigen Selbsttest an. Aber das ist keine wirkliche Alternative“, so Heinig. „Im März und April lief es endlich wieder gut, doch mit der Testpflicht blieben die Kunden schlagartig weg.“

Im ländlichen Raum noch höhere Einbußen

Auch im Salon von Gabriele Müller in Altenburg macht sich ein deutlicher Umsatzrückgang bemerkbar. „Die Leute schieben ihren Friseurtermin einfach hinaus. Wichtig wäre aus unserer Sicht deshalb eine Testmöglichkeit im Stadtzentrum, um zumindest den Kunden, die bereit sind, sich testen zu lassen, Wege zu ersparen.“

Besonders schlimm hat es die Geschäfte im ländlichen Gebiet oder kleinen Städten getroffen, wie beispielsweise das von Kathrin Huke in Lucka. Bei ihr brechen die Umsätze an manchen Tagen sogar bis zu 80 Prozent ein. „Hier sind selbst viele ältere Bürger noch nicht geimpft, weil sie keine Möglichkeit hatten, in ein Impfzentrum zu fahren und auf den Hausarzt gewartet haben. Also brauchen sie einen Test. Doch in ein Testzentrum kommen sie genauso wenig“, erzählt die Friseurmeisterin.

Mobiles Testteam kommt nicht mehr – mangels Nachfrage

Bis vor kurzem gab es jeweils Dienstag- und Donnerstagnachmittag noch ein mobiles Testteam in der Stadt, doch das sei zu wenig genutzt worden und komme deshalb nicht mehr. Niemand fahre, um in Lucka zum Friseur zu gehen, etwa extra nach Altenburg, um sich testen zu lassen. Also sagen die Kunden in Größenordnungen ihren Termin ab.

„Ich finde das Testen ja in Ordnung, weil es allen mehr Sicherheit gibt. Doch ich hätte nie gedacht, dass es für die Friseure solche Auswirkungen hat. Ich bezweifle, dass sich die Bundesregierung darüber Gedanken macht, wie es den Betroffenen geht.“ Aus finanzieller Sicht wäre sogar ein Lockdown besser gewesen, dann hätte sie wenigstens Ausgleichszahlungen oder Überbrückungsgeld beantragen können, so Kathrin Huke.

Es gibt auch Ausnahmen

Ute Diercks in Winterdorf geht es nicht anders. „Das ist ein wirklich schlimmer Einbruch. Auf dem Dorf hat es uns da wahrscheinlich besonders hart getroffen. Damit haben wir nicht gerechnet, nachdem sich alle so über die Wiedereröffnung gefreut haben.“ Die Kunden wollen sich einfach nicht testen lassen und sagen ihren Termin ab. „Ich musste meine Mitarbeiter deswegen wieder in Kurzarbeit schicken.“

Aber es gibt auch Ausnahmen – Sissy Daßler in Altenburg beispielsweise. Zwei Drittel ihrer Kunden seien bereits geimpft oder genesen, mit den anderen habe sie vorab telefoniert und sie für das Testen sensibilisiert. „Denn ich will auf keinen Fall jemanden wieder wegschicken müssen. Dann hätte ich im schlimmsten Fall zwei Stunden Leerlauf.“ Zum Glück sei Altenburg mit seinen Testmöglichkeiten gut aufgestellt. Für Sissy Daßler ist es nicht zuletzt eine Sache der Kommunikation mit den Kunden. Terminabsagen habe es aus diesem Grund bislang jedenfalls in ihrem Salon keine gegeben.

Von Ellen Paul